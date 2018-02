Stiri pe aceeasi tema

- Creative Assembly anunța ca Total War Saga: Thrones of Britannia va fi lansat pe 19 aprilie la prețul de 40E. Total War Saga: Thrones of Britannia este primul titlu din noua serie Saga, care prezinta in detaliu luptele, dar fara a simplifica excesiv toate celelalte elemente bine cunoscute.…

- Desktop PC-urile Aspire S24, anunțate în luna septembrie la IFA Berlin, sunt acum disponibile și în magazinele partenerilor Acer din România. Conceput ca un model de eleganța, Aspire S24 cu ecran de 23,8 inci este computerul cu Windows 10 perfect pentru consumatorul modern aflat…

- Pentru doar 19,99E (75% reducere) primești via Steam un pachet de jocuri clasice din portofoliul THQ ! Pachetul include jocurile: Titan Quest Anniversary Edition Red Faction: Armageddon MX vs. ATV Reflex Full Spectrum Warrior: Ten Hammers Full Spectrum Warrior Frontlines: Fuel of War Darksiders Warmastered…

- Konami, prin studioul intern Konami Digital Entertainment, are in dezvoltare Metal Gear Survive, third person action/stealth care urmeaza sa vina pe PC, PlayStation 4 și Xbox One in data de 22 februarie. Astazi au fost anunțate cerințele hardware, iar ele sunt foarte prietenoase. Nu este surprinzator,…

- Firma din Campia Turzii angajeaza manipulanți marfa/Piker. Cerinte: experienta in activitate de depozit minim 6 luni; experienta in lucrul cu liza manuala si/sau transpaleta; disponibilitate pentru lucrul in schimburi, pauza

- Obsidian Entertainment anunța ca cel mai așteptat RPG old school al anului, Pillars of Eternity 2: Deadfire, va fi lansat pe 3 aprilie pe PC, Linux și Mac. Ca urmare, au fost deschise precomenzile pe Steam la prețul de baza 46E. Versiunea Deluxe costa 55E și include OST, in-game pet,…

- Dontnod Entertainment prezinta un nou gameplay trailer dedicat lui Vampyr, third person RPG cu accent pus pe implicarea jucatorului in narativa care va fi disponibil incepand cu aceasta primavara pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Vampyr va spune povestea doctorului Reid, care se intoarce in…

- La sfarșitul anului, Raja Koduri, directorul diviziei Radeon din cadrul AMD, era recrutat de Intel pentru noua divizie de placi grafice dedicate. Asta lasa AMD intr-o poziție delicate, reparata la inceputul saptamanii prin angajarea lui Mike Rayfield (vicepreședinte și manager general al Radeon)…

- Dupa ce PSD-ul a luat decizia de a da jos cel de-al doilea Guvern intr-un interval de aproape 6 luni, internetul a explodat de glume și oamenii fac haz de necaz. Mihai Tudose și-a dat demisia de la partid in urma ședinței de luni, 15 ianuarie, iar liderii PSD s-au intalnit ieri și au votat o noua propunere…

- Lansat anul trecut in versiune cu procesor Atom, portabilul de marimea unei console Nintendo 3DS face trecerea la platforma Intel Core, putand rula inclusiv jocuri pretentioase ca GTA V. Livrat cu sistemul de operare Windows 10, GPD Win 2 este motorizat de un procesor Core m3-7Y30, prevazut cu accelerator…

- "Istoria Balcanilor este mai dramatica si mai interesanta decat scenariul Game of Thrones, chiar daca nu sunt dragoni", a spus fostul premier al Poloniei, care si-a colorat alocutiunea cu anecdote si referinte istorice. El a subliniat insa ca "am dori ca prezentul si viitorul Balcanilor sa semene…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Acer a lansat in cadrul CES 2018 noua sa linie Chromebook 11, care ofera performanțe puternice de zi cu zi și un design portabil cu o durata de viața a bateriei de pana la 10 ore. Noul Acer Chromebook 11 (CB311-8HT / CB311-8H) are un afișaj de 11,6 inci intr-un design portabil fara ventilator,…

- Recomandata jucatorilor ocazionali care doresc un bun nivel de performanta dintr-un portabil cu design atragator si modern, Acer Nitro 5 este un laptop de gaming cu pret accesibil, livrat cu sistemul de operare Windows 10.

- Producatorul taiwanez de calculatoare Acer a lansat ”cel mai subțire laptop din lume” la ediția din acest an a Consumer Electronics Show (CES), care se desfașoaraa in Las Vegas, scrie The Verge . Astfel, noua varianta a modelului Swift 7 are doar 8,98 milimetri. Acesta vine cu un procesor Intel Core…

- Acer anunța astazi lansarea noului laptop de gaming Acer Nitro 5, destinat jucatorilor de ocazie care cauta performanțe excelente alaturi de un design atragator și modern. Echipat cu Windows 10, noul laptop de 15 inci este orientat catre utilizatorii obișnuiți care se bucura de entuziasmul jocurilor…

- Starul din „Game of Thrones" a fost surprins in barul Barfly din Gramercy Park, clatinandu-se sub influenta alcoolului, aparent dorind sa joace biliard, intrand in conflict si impingand persoanele din jur, scrie adevarul.ro. Citeste si Cum vrea HBO sa evite scurgerile de informatii din cadrul…

- Un defect de securitate a fost gasit in procesoarele Intel produse in ultimii 10 ani, iar acestea vor avea nevoie de reparatii din Windows, macOS sau Linux, scrie The Guardian. Producatorul Intel se „zbate” in acest moment in spatele culiselor pentru a remedia bresa majora din securitatea…

- Disponibile anterior lansarii, driver-ele Game Ready de la NVIDIA ofera cea mai buna experiența pentru jucatorii GeForce, printr-un gameplay optimizat de catre inginerii NVIDIA și certificare WHQL de la Microsoft. Înca din perioada Early Access a PUBG, NVIDIA a colaborat îndeaproape…

- Sute de milioane de procesoare Intel au o eroare de proiectare, ceea ce duce la o vulnerabilitate de securitate, anunța experți din domeniul IT, potrivit The Register. Vulnerabilitratea permite atacatorilor accesul la un calculator, iar programatorii lucreaza de zor pentru a gasi o soluție…

- PlayerUnknown’s Battlegrounds a depașit 3.1 milioane de jucatori pe Steam și pare ca va continua sa bata recorduri, chiar și la luni bune de la lansare. Performanța a crescut odata cu lansarea versiunii finale, care a fost foarte bine primita in China, recordul fiind facut in acest weekend,…

- Pentru cel de-al saselea an consecutiv, ''Game of Thrones'' se afla in fruntea clasamentului celor mai piratate seriale de pe internet in 2017, top alcatuit de blogul Torrentfreak si preluat de editia online a revistei Esquire. ''Game of Thrones'' a fost…

- Constructorul auto german BMW a anuntat vineri ca va investi peste 100 de milioane de euro pentru a construi in Cehia un circuit de testare a vehiculelor autonome si a celor electrice, pe masura ce isi extinde operatiunile in domeniul tehnologiilor alternative, informeaza Reuters. Constructia…

- Olanda va fi doar una din cele noua facțiuni incluse in expansiunea Rise and Fall, din 8 februarie 2018 pentru Civilization VI. Firaxis Games prezinta astazi Olanda printr-un gameplay trailer, țara condusa de Regina Wilhelmina, care a domnit intre 1890 și 1948. Precomenzile sunt deschise pe Steam. The…

- Level-5 și Bandai Namco anunța ca Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom nu va mai fi lansat pe 19 ianuarie 2018 pentru PC, PS4 și Switch dupa cum era programat inițial, ci pe 23 martie 2018. Amanarea este justificata de finisarea suplimentara necesara, dar și de implementarea a doua moduri de joc:…

- SC Romdivas SRL angajeaza: spalatori vehicule si vulcanizatori auto Cerinte: -experienta, seriozitate, disponibilitate la efort Se ofera: -Asigur cazare decenta gratis -Conditii bune de lucru, salariu fix 1800 lei/luna (in mana), contract de munca -Duminica…

- Creative Assembly anunța ca va lansat gratuit pe 14 decembrie The Laboratory pentru Total War: Warhammer 2, un fel de sandbox tool pentru facțiunea Skaven. Vor putea fi modificate numarul unitaților de pe ecran, gravitația, numarul proiectilelor, exploziile ș.a.m.d. Studioul subliniaza ca…

- Potrivit unui comunicat oficial,NVIDIA a anunțat ca in curand o noua arma disponibila pentru harta din PLAYERUNKNOWN’S Battlegrounds situata in deșert. Conform comunicatului, noul R45 este un revolver cu 6 camere, compatibil cu munițiade tip 45 ACP din joc. Aceasta integreaza și un sistem…

- Sezonul al 8-lea și ultimul al serialului „Game of Thrones”, ecranizare a seriei de romane „Cântec de gheața și foc” a lui George R.R. Martin, va fi difuzat de HBO în 2019. Anunțul a fost facut de actrița Sophie Turner, care joaca rolul Sansei, într-un…

- NetherRealm Studios prezinta urmatorul personaj DLC din Injustice 2, in persoana lui Atom. Atom va veni pe 12 decembrie, fiind inclus in Fighter Pack 3 alaturi de Teenage Mutant Ninja Turtle și Enchantress. Injustice 2 este disponibil pe PS4, Xbox One și, incepand cu 1 decembrie, pe PC (Steam). The…

- Firaxis Games este studioul cunoscut pentru expansiunile sale excelente, iar Rise and Fall, care va veni in Civilization VI pe 8 februarie 2018, nu este diferit. Drept dovada, cine ar mai putea juca XCOM 2 fara War of the Chosen sau Civ V fara A Brave New World?! Rise and Fall va conține o…

- Tehnologia HoloLens a inceput sa fie folosita in tot mai multe tari, in domenii variate, de la restaurarea picturilor, pana la productia auto, iar acum, o companie ce ridica patru cliadiri de birouri in Bucuresti a demonstrat o aplicatie ce construieste reprezentarea virtuala interactiva a cladirilor…

- eMAG reduceri laptopuri. eMAG desfasoara in aceasta perioada campania de reduceri emag.ro „Marea Unire a preturilor mici”, in cadrul careia laptopurile au reduceri ce ajung pana la 30%. eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI. eMAG are reduceri la laptopui…

- Creative Assembly, studioul responsabil de Alien: Isolation și Halo Wars 2, cauta artiști și designers pentru un nou IP. Pe pagina oficiala sunt menționate trei posturi vacante – lead technical artist, senior meta game designer și lead systems designer – pentru acest nou IP. Nu se știu detalii despre…

- THQ Nordic a prezentat primul gameplay trailer pentru Black Mirror, reboot-ul trilogiei clasice omonime de jocuri adventure. Seria, incluzand titlul in cauza, nu are nicio legatura cu serialul. Black Mirror urmarește povestea lui David Gordon, atras intr-o aventura inspirata de Edgar Alan…

- Bandai Namco ofera noi informații cu privire la cel mai așteptat fighting game al anului viitor, Dragon Ball FighterZ, din 26 ianuarie 2018 pe PC, PS4 și Xbox One. Luptatorii Gotenks, Gohan (Adult) și Kid Buu au fost confirmați, fiecare cu atacuri și abilitați unice. A mai fost relevat…

- Aveți cumva o imprimanta matriciala care nu mai funcționeaza de cateva zile pe Windows 7, 8, 10 sau Server 2012? Nu intrați in panica, nu s-a stricat, dar Microsoft a implementat un update care impiedica funcționarea normala a imprimantelor de acest tip, scrie zonait.tv.

- Rico Brzenska, Mitabi Jarnach, Ian Dietrich și Hannes vor fi personaje jucabile in Attack on Titan 2, aflam de la Koei Tecmo. Attack on Titan 2 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC via Steam in Statele Unite și Europa din martie 2018. The post Rico, Mitabi, Ian și Hannes confirmați pentru…

- Black Friday 2017 s-a terminat la eMAG, dar asta nu inseamna ca retailerul online nu mai oferta reduceri. Timp de trei zile, eMAG desfasoara campania Crazy Days, cu reduceri de pana la 50% la o gama variata de produse. Am selectat cinci produse care ne-au atras atentia din oferta Crazy Days la eMAG..…

- Cele mai ieftine laptopuri de Black Friday 2017 , la eMag. Magazinele online au oferte speciale, in aceasta perioada, pentru „vanatorii” de reduceri, care doresc sa achiziționeze un laptop. Astfel, doritorii putand achiziționa dispozitive portabile de ultima generație la prețuri convenabile. Romanii…

- Grimlore Games și THQ Nordic prezinta astazi un nou trailer dedicat lui SpellForce 3, urmatoarea iterație a seriei RTS/RPG atat de apreciata in anii 2000. Este prezentata una din cele trei facțiuni selectabile in campanie și multiplayer, oamenii din Nortander. Au fost dezvaluite și…

- Ubisoft anunța ca Rainbow Six: Siege va fi gratuit de jucat intre 16 și 19 noiembrie pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Intre 16 și 27 noiembrie, jocul va avea prețul injumatațit. Versiunea PC va beneficia de acest trial prin Steam și Uplay. Play #RainbowSixSiege free and save!…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a afirmat miercuri, referindu-se la concluziile raportului MCV, care consemneaza incetinirea reformelor, ca documentul are o concluzie pozitiva, respectiv ca Romania isi poate indeplini obiectivul ridicarii MCV in actualul mandat al comisiei. Ministrul Justitiei Tudorel…

- Creative Assembly și SEGA au anunțat primul titlu din seria spin-off Total War Saga, Thrones of Britannia a carei acțiune se va desfașura in British Isles in perioada 878AD, chiar dupa invazia The Great Heathen Army. Va conține o harta detaliata in campanie, noi facțiuni și mecanici de joc.…

- BLACK FRIDAY 2017. De asemenea, puteți alege un televizor LED, Orion T22D, 56 cm, Full HD, la un preț de 399,99 lei. Un laptop ASUS E203NA-FD017TS, Intel Celeron N3350, 4GB DDR3, 32GB eMMC, Intel HD Graphics, Windows 10 Home, costa doar 1.149,99 lei. BLACK FRIDAY 2017. De Black Friday 2017,…

- Problemele se tin lant de afaceristii bistriteni Petru Rus si Radu Chifa. Inspectorii fiscali au controlat in luna mai societatea Metropolis Grup in sarcina careia s-au stabilit obligatii de plata suplimentare de peste 100 miliarde de lei vechi. Vorbim de o suma enorma, obligatii fiscale pe care societatea…

- NetherRealm Studios anunța pe pagina Steam a jocului Injustice 2 ca lansarea va avea loc pe 14 noiembrie. Nu a fost specificat prețul, dar Ultimate Edition este prezent, pentru cei care doresc toți luptatorii suplimentari. Este confirmat ca jocul va fi protejat de Denuvo, la fel ca și versiunea…

- Gama de placi video Nvidia se bucura de o popularitate crescanda, in mare parte datorata dezvoltarii impresionante a industriei de gaming. Cei care doresc cele mai bune variante au la dispoziție modelele 1070 și 1080, alaturi de variantele produse de brand-uri precum MSI sau ASUS.Pentru cei…

- Actorul Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru interpretarea rolurilor Ronon Dex din "Stargate Atlantis" si Khal Drogo din "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", s-a casatorit in secret, in urma cu cateva saptamani, cu partenera lui de viata, actrita Lisa Bonet,