Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti si-a aflat duminica seara adversara din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Aceasta va fi Metz, dupa ce echipa franceza a invins Thuringer cu 35-29 si a ocupat locul 2 in grupa principala 2. Mansa tur va avea loc in Capitala, in 7-8 aprilie, iar returul,…

- Simona Halep a dezbatut mai multe subiecte interesante la "BNP Paribas Open Podcast", fiind nevoita sa raspunda si unei intrebari "altfel" pe care gazda emisiunii i-a adresat-o. Halep a fost intrebata daca noul statut de lider mondial ii confera mai multe drepturi in echipa, in…

- Ianis Hagi este unul dintre cei mai valoroși jucatori din Liga 1. Este titular de drept la Viitorul, formație calificata in play-off. Gica Hagi este foarte mandru de fiul sau, caruia i-a facut, recent, un super cadou. “Regele” i-a cumparat o mașina de lux, care costa in jur de 100.000 de euro. Ianis…

- Gica Hagi, 53 de ani, este tot mai sigur sa plece din Romania, sa renunțe la funcția de antrenor la Viitorul și sa preia un club important din Europa. Intrebat la TV Telekom Sport daca e pregatit sa ii ia locul lui Unai Emery la PSG, Hagi a spus: "Pai, credeti ca e imposibil sau ce? Este normal". "Regele"…

- La 29 de ani, Elsa Hosk se poate lauda cu faptul ca a defilat pentru branduri precum Dior, Dolce Gabbana si Anna Sui, iar din 2015 reprezinta brandul Victori rsquo;s Secret. Desi pare sa aiba corpul perfect, fanii au criticat-o aspru dupa ce au vazut cel mai recent selfie postat de ea pe Instagram.

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Dupa meciul cu FC Botosani, Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a comentat din nou pe marginea faptului ca, in acest sezon, fiului sau, Ianis, nu I s au dat sanse la prima echipa a Fiorentinei.FC Viitorul a invins FC Botosani cu 2 1, iar Ianis a avut din nou o evolutie apreciata. Printre altele,…

- Gica Hagi a rabufnit din nou la conferința de presa de dupa meciul cu Botoșani, caștigat cu 2-1 de Viitorul. Ianis Hagi a facut din nou un meci foarte bun, reușind sa și inscrie un gol. "Regele" nu-l iarta pe Pantaleo Corvino, directorul sportiv al celor de la Fiorentina, pe care-l acuza ca nu i-a…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni seara, ca jucatorii sai au facut un meci foarte bun cu FC Botosani, scor 2-1, in Liga I, apreciind ca acestia au potential pentru a intra in play-off-ul Ligii I. "Am aratat ca avem talent, am jucat bine, am marcat, mental al stat bine,…

- Gica Hagi a vorbit despre partida caștigata de echipa sa pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 2-1. Și-a facut calculele pentru play-off și și-a dat seama ca victoria de azi nu va insemna nimic daca nu ia un punct din disputa de la Iași. Și cu un egal astazi, tot de remiza ar fi avut nevoie pentru calificarea…

- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Dupa ce și-a anulat toate concertele pe care le avea programate in turneul internațional El Dorado, ca urmare a lezarii corzilor vocale, Shakira se pare ca a inceput sa-și revina puțin cate puțin, pe semne ca tratamentul a dat roade și artista nu mai are nevoie de operație, operație care i-ar fi putut…

- Gica Popescu a declarat ca Gica Hagi a refuzat oferte uriase, dar ca este decis sa plece din Liga 1. "Am fi putut pleca impreuna, dar nu am facut-o pentru ca el a vrut sa ramana aici. Poate sa antreneze la un nivel foarte inalt, a avut proiecte puse pe masa, dar tine foarte mult la proiectul…

- Gica Hagi a mai reușit azi un transfer, chiar in ziua in care a implinit 53 de ani. Așa cum a promis, "Regele" se va baza din ce in ce mai mult pe tineri. Viitorul tocmai l-a transferat pe Eduard Marian Florescu, un mijlocaș de 20 de ani de la CS Mioveni. Fotbalistul va continua insa la divizionara…

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situația fotbalului romanesc. Dupa ce a tras cateva concluzii și a anunțat ca se gandește sa plece din Romania, antrenorul echipei FC Viitorul și-a indreptat nemulțumirea catre mass-media.

- Suporterii Stelei de la Peluza Sud au pregatit un moment special in ziua in care Gica Hagi a implinit 53 de ani. Fanii roș-albaștrilor au postat un filmuleț pe contul Asociației Steliștilor 1947 in care i-au cantat "Regelui", iar acesta a dat mana cu fiecare dintre ei. ...

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs marca inregistrata, in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania!

- Gica Hagi a anuntat ca intentioneaza sa plece din Romania, dezamagit fiind de atitudinea unor jurnalisti. Deranjat de un articol, dar si de analizele facute in unele emisiuni televizate, "Regele" a marturisit ca nu va mai discuta de-acum despre problemele fotbalului romanesc si, cu prima ocazie, va…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, vineri seara, ca FC Viitorul ar fi meritat sa castige meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-1, din etapa a XXIII-a a Ligii I. "Meritam sa castigam, important e ca am produs fotbal, ca am incercat sa facem un joc bun. Ianis are nevoie de multe meciuri, a ajutat echipa,…

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca este dezamagit de faptul ca fiul sau, Ianis nu a jucat la Fioretina, iar in momentul in care a inteles ca nu se va intampla acest lucru, a facut tot posibilul pentru a-l aduce la echipa sa. El crede ca daca Ianis nu avea valoare, atunci nu ar…

- Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, dupa victoria constantencei in fata lui Angelique Kerber."Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes,…

- Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, dupa victoria constantencei in fata lui Angelique Kerber.

- Gica Hagi intampina probleme serioase in incercarea sa de a-l readuce pe fiul sau la Viitorul Constanta. Desi a pus la bataie doua milioane de euro, adica atat cat a incasat in schimbul lui Ianis in 2016, oficalii Fiorentinei i-au transmis „Regelui” ca vor si 20-25% dintr-un eventual transfer al mijlocasului.

- Brazilianul Eric de Oliveria, 32 de ani, nu a plecat cu Viitorul in cantonament și va pleca de la echipa lui Gica Hagi. (Detalii aici) Decizia este una de neințeles, avand in vedere ca Eric a fost cel mai bun jucator al campioanei și cel mai bun transfer facut in vara lui 2016, acesta avand cea mai…

- Fiorentina a cerut la negocierile cu Viitorul, pe langa cele 2 milioane de euro platite pentru a-l lua pe Ianis și o cota la un eventual transfer al lui Hagi jr, pe care tatal sau l-ar putea ceda la Galatasaray. "Tratativele sunt foarte avansate. Sper sa-l avem cu noi cand incepem campionatul. Noi speram…

- Viitorul si-a pierdut golgheterul din prima parte a campionatului. George Tucudean, revitalizat de Gica Hagi in turul de campionat, s-a transferat la CFR Cluj, pentru un milion de euro. “Regele” vrea sa aduca in locul lui Tucudean un jucator iesit de pe radarele Ligii 1. Este vorba de Mihai Vodut, de…

- Ianis Hagi (19 ani) a fost transferat de Fiorentina de la Viitorul în vara lui 2016, dar tânarul fotbalist român nu a reusit sa se impuna la gruparea "viola". Oficialii formatiei italiene cauta solutii, însa ofertele primite nu au fost pe placul lor.…

- Gica Hagi a luat o decizie la care nimeni nu se astepta. "Regele" vrea sa-si repatrieze fiul, pe Ianis, care nu a jucat deloc la Fiorentina, iar pentru asta e dispus sa achite suma de 2 milioane de euro. O suma incredibil de mare pentru un club mic, precum Viitorul.

- Hagi a facut o dezvaluire neșteptata: ”Mai am doua obiective de acum incolo in viața”. Gica Hagi a creat, din 2009, o academie și un club pe care a reușit in timp-record sa le faca cele mai bune din țara: academia la aproape toate grupele de juniori, pe Viitorul in Liga 1. Nimeni nu-l mai vede plecat…

- Ce avere are Gica Hagi. ”Regele” spune ca investitiile facute la Viitorul i-au subtiat serios conturile, dar spune ca nu banii il fac sa se simta bogat. Campion cu Viitorul in 2017, Hagi a investit in jur de 15.000.000 de euro in academia sa de fotbal in circa 10 ani. ”Cati bani avea Hagi… Avea… N-am…

- Gica Popescu, cumnatul lui Gica Hagi, a dezvaluit ca patronul de la Viitorul va pleca din Liga 1. Fara sa precizeze o destinatie concreta a "Regelui", Popescu spune ca Hagi nu mai poate face munca patriotica.

- Gica Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a petrecut Craciunul in Italia, la Florenta, unde a mers, alaturi de sotia sa, la fiul Ianis, jucator la clubul Fiorentina. Pe pagina de Facebook a lui Gica Hagi a fost postata o fotografie cu cei trei la Florenta si cu mesajul: Cel mai…

- Cristiano Ronaldo e relaxat inaintea marelui duel dintre Real Madrid si FC Barcelona, care se va disputa sambata, de la ora 14:00. O dovedeste faptul ca portughezul a incercat un nou look, prezentat fanilor prin intermediul retelelor de socializare. Pe contul sau de Instagram, Ronaldo a publicat o…

- Liga 1, etapa a 22-a. FCSB – Viitorul (ora 20.00, Digi, Telekom, Look TV). Ultima impresie conteaza. FCSB – Viitorul FCSB Nicolae Dica: „Intalnim campioana Romaniei, o echipa care este pe un drum bun, a avut rezultate pozitive in ultima perioada. In meciul tur au fost foarte buni si am pierdut acolo.…

- Gianluigi Donnarumma a avut parte de un tratament foarte dur din partea fanilor lui AC Milan dupa ce agentul sau, Mino Raiola, a anuntat ca vrea sa rupa contractul cu gruparea de pe San Siro. Fanii l-au injurat si i-au pregatit bannere, iar portarul a refuzat initial sa joace, izbucnind in lacrimi.…

- Eric traieste un vis la Constanta. Transferul la Viitorul i-a dat posibilitatea sa lucreze cu Gica Hagi, pe care il admira de la Cupa Mondiala din 1994. Brazilianul spune ca venirea sa in Romania in 2007 nu a fost o intamplare. Si-a intemeiat o familie aici, unde vrea sa traiasca si dupa ce se va lasa…