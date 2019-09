Tot mai puțini străini vizitează Clujul În perioada 1 – 31 iulie 2019 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4.898 camere cu 10.129 locuri. În perioada 1 ianaurie – 31 iulie 2019 au fost cazati 373.627 turisti, din care 72.973 turisti straini (reprezentând 19,5% din totalul turistilor). Comparativ cu aceeasi perioada din 2018, numarul turistilor straini a scazut cu 10%. Cei mai multi turisti straini provin din: Ungaria (10.925), Germania (9.486), Italia (7.955), Regatul Unit (5.145), Franta (4.139), SUA (4.063). Jurnaliștii de la CNN au realizat… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

