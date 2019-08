Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat in luna iunie, cand s-au pierdut 5.365 de locuitori, fata de 2.636 in aceeasi luna a anului 2018, in principal din cauza scaderii natalitatii, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- Romania a avut, si in luna iunie 2019, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,9%, mai mic totusi fata de nivelul de 4,4% inregistrat in luna mai, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Este a sasea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a ramas stabila in luna iunie 2019 la 1,6%, in timp ce in zona euro inflatia a crescut usor pana la 1,3%, de la un nivel de 1,2% inregistrat…

- O gospodarie din patru nu putea face fața cheltuielilor cu venitul total net realizat, anul trecut, reiese dintr-o publicație a Institutului Național de Statistica. The post Nu ne mai ajung banii! Statistica ingrijoratoare in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Omenirea imbatraneste. O situatie alarmanta, pe care liderii lumii au discutat-o la summitul G20. Romania se afla si ea in topul tarilor unde fenomenul de imbatranire a populatiei se adanceste de la un an la altul.

- Sporul natural al populatiei Romaniei a continuat sa fie negativ si in luna aprilie a acestui an, ajungand la un minus de 8.560 de persoane, fata de un minus de 6.595 de persoane inregistrat in aceeasi luna din 2018, reiese din datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel,…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat, in primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata a doua estimare publicata joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat)

- Chiar daca parcul auto din Romania este unul invechit, cu o varsta medie de 12 ani, sunt in circulatie si destule automobile mai noi de 3 ani. Numarul masinilor second-hand importate de afara si fabricate dupa 2016 a crescut in ultimul an cu 45%, conform datelor oferite de DRPCIV.…