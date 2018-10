Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a castigat meciul jucat sambata seara la Constanta, cu Politehnica Timisoara, in etapa a sasea a Ligii Nationale. Gazdele s au impus cu 25 19 13 9 , administrandu i echipei timisorene prima infrangere stagionala. Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Chikovani…

- HC Dobrogea Sud sustine, sambata, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor, partida cu SCM Politehnica Timișoara, contand pentru etapa a 6-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Se anunta un meci dificil pentru jucatorii antrenati de Zvonko Sundovski, Timisoara - o echipa redutabila - nepierzand niciun…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste sambata, 13 octombrie, de la ora 17.30, partida HC Dobrogea Sud Politehnica Timisoara, contand pentru etapa a sasea a Ligii Nationale de handbal masculin. In clasament, echipa constanteana se afla pe locul noua, cu noua puncte, avand trei victorii si doua infrangeri,…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine sambata, 13 octombrie, primul meci pe teren propriu din sezonul regulat al Ligii Nationale, intalnind, de la ora 20.00, in Sala Sporturilor, CSM Medias. In etapa precedenta, formatia de pe litoral a cedat in deplasare cu CSO Voluntari, scor 68 95,…

- TEST… Echipa vasluiana de handbal a incheiat perioada meciurilor amicale cu o infrangere, pe terenul celor de la CSM Focsani, scor 26-29. Desi gazdele traverseaza o perioada sportiva foarte buna, fiind liderii Ligii Nationale, elevii lui Leonard Bibirig au practicat un handbal de calitate, de nivelul…

- TEST PICAT… Handbalistii vasluieni au disputat vineri seara, in Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzau, al doilea meci amical al verii, in compania echipei locale, pe care l-au pierdut cu scorul de 26-22. CSM Vaslui a practicat un joc foarte bun in prima repriza, la finalul careia a si condus cu…

- Lotul formatiei de handbal HC Dobrogea Sud s-a reunit ieri in vederea inceperii pregatirilor pentru viitorul sezon competitional. Handbaliștii pregatiți de Zvonko Sundovski și Marko Isakovici s-au reunit la Sala Sporturilor din Constanța, iar la primul antrenament au participat și cele patru achiziții:…