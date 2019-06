Stiri pe aceeasi tema

- Companiile care aleg sa angajeze, pe perioada vacanței, elevi sau studenți, pot sa beneficieze de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 de lei, conform anunțului facut de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca.

- Angajatorii trebuie sa fie pregatiți, odata cu venirea verii, ca in condiții de temperaturi extreme sa ofere cele mai bune condiții de munca angajaților. Legislația prevede amenzi substanțiale pentru cei care neglijeaza aceste aspecte. Pe perioada verii, in care zilele in care temperaturile depașesc…

- „Ne dorim mai multe ore de sport! Ne dorim o sala de sport, ne dorim spatii amenajate pentru a face sport!” - a fost una dintre dorintele exprimate cu vehementa de mii de copii, in cadrul unui eveniment inedit. Marsul Educatiei a fost realizat de fosta jucatoare de tenis, Raluca Ciulei, in 60 de scoli…

- CHIȘINAU, 6 iun – Sputnik. Odata cu venirea verii si a concediilor, în Italia creste cererea pentru lucratorii în domeniul muncii casnice, pentru menajere, bone si îngrijitoare pe perioada de vara, scrie investireoggi.it. © AFP 2019 / Filippo MonteforteMoldovenii din Italia…

- Vor ramane deschise sapte in Sectorul 1, cinci in Sectorul 5 si cate doua in Sectoarele 2, 3, 4 si 6. In total 20 de gradinite vor fi deschise in Capitala, dupa data de 1 iulie si 31 august. Va prezentam mai jos lista gradinitelor deschise in vacanta de vara: Sectorul 1 1. Gradinita nr. 46 1 iulie –…

- Studiul care vizeaza amanarea inchiderii minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara va fi prezentat, astazi, oficialilor europeni. Firma poloneza GIG, cea agreata de europeni, va prezenta astazi recomandarile ca privind inchiderea minelor Lupeni și Lonea sa se realizeze intr-o…

- In judetul Vaslui, niciun agent economic nu si-a manifestat interesul pentru facilitatile fiscale oferite printr-un proiect lansat anul trecut de Consiliul local Vaslui. Potrivit documentului, cei care demareaza, in perioada 2019-2020, o ivestitie de cel putin 200.000 euro si creaza minimum cinci locuri…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca aplica o serie de masuri active care au ca scop integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. In conformitate cu prevederile art.80 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor de șomaj și stimularea…