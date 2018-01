Tot mai multi tineri din Londra au cutite la ei si ajung sa le foloseasca! Numai de Revelion au fost injunghiati mortal patru oameni

Stiri pe aceeasi tema

Cele patru crime, fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au produs in nordul, estul si sudul Londrei, a precizat politia londoneza intr-un comunicat. Victimele sunt barbati cu varste de 17, 18 si 20 de ani. Un al cincilea tanar, de asemenea victima a unuia dintre aceste atacuri, a fost spitalizat…

- Trecerea dintre ani se face cu petreceri și focuri de artificii in toata lumea, dar exista o serie de orașe care sunt recunoscute pentru cele mai spectaculoase focuri de artificii din lume in noaptea de Anul Nou. Chiar daca unele detalii se pot schimba de la un an la altul, este clar ca anumite orașe…

- În ultima zi a lui 2017, Elena Udrea a ținut sa transmita un mesaj tuturor fanilor sai, dezvaluind totodata și un ritual pe care îl face la fiecare Revelion pentru a avea noroc în Noul An. „Va urez sa puteți lasa lui 2017 toate neîmplinirile, tristețile, dezamagirile…

Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP.

- Patru persoane au fost ucise și o a cincea victima se afla in stare grava in urma unor atacuri cu arma alba ce au avut loc in Londra in noaptea de Revelion. Polițiștii spun ca nu a fost stabilite legaturi intre cele cinci incidente. Patru persoane au decedat in noaptea de Revelion la Londra dupa ce…

- "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au produs "in nordul, estul si sudul Londrei", a precizat politia londoneza intr-un comunicat.Victimele sunt barbati cu varste de 17, 18 si 20 de ani. Un al cincilea tanar, de asemenea victima a unuia dintre aceste atacuri, a…

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP.Cele patru crime, fara vreo legatura aparenta intre ele, s au produs in nordul,…

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP. "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta intre…

- Mihaela și Mihai de la "Mireasa pentru fiul meu" au sarbatorit trecerea in Noul An asemenea majoritații tinerilor de varsta lor. Cei doi au ales sa petreaca intr-un club din Slatina, acolo unde au dansat, s-au distrat și au intampinat cum se cuvinte Anul Nou.

- Autoritațile locale din Runcu au lansat focul de artificii, in noaptea de Revelion, de pe un munte din zona, in prezența a peste o mie de persoane, localnici și turiști cazați la pensiunile din comuna. Locul de intalnire a fost amenajat cu ghirlande luminoase, la poalele muntelui, iar pana la momentul…

- Bianca Dragușanu și soțul sau Victor Slav au petrecut noaptea dintre ani intr-unul dintre cele mai exclusiviste orașe din lume. Cei doi au trecut in Noul An in Dubai, acolo unde s-au distrat, au dansat și și-au pus dorințe frumoase pentru 2018.

- Autoritațile locale din Runcu au lansat focul de artificii, in noaptea de Revelion, de pe un munte din zona, in prezența a peste o mie de persoane, localnici și turiști cazați la pensiunile din comuna. Locul de intalnire a fost amenajat cu ghirlande luminoase, la poalele muntelui, iar pana la momentul…

- Coreea de Nord a intrat in Noul An, cu jumatate de ora mai tarziu decat vecinii de la sud, iar nord-coreenii ieșiți pe strazile din Phenian au avut parte de un show de artificii spectaculos care a durat aproape 20 de minute. Kim Jong-un a vrut sa-și bucure populația și le-a oferit un spectacol uimitor…

- Trecerea dintre ani este intotdeauna prilej de petreceri si de ganduri bune pentru ceea ce va urma. Vedetele noastre mioritice au dorit sa fie aproape de cei care i-au sustinut si sa le transmita o urare speciala de Noul An. Catalin Maruta, Andreea Balan, Cristina Spatar, sunt doar cateva dintre vedetele…

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Mesaje Anul Nou 2018. Mai sunt doar câteva ore pâna în 2018 și a venit momentul în care trebuie sa le trimitem celor dragi, familieri, prietenilor sau colegilor, o urare pentru Noul An. Realitatea.

- Pregatirile pentru Revelion sunt in toi, iar printre numeroasele superstitii legate de noaptea dintre ani, cele legate de pregatirea mesei festive ocupa un loc important in cultura romanilor. Romanii superstitiosi sunt convinsi ca anumite mancaruri nu trebuie sa lipseasca de pe masa de Revelion, pentru…

- Relația dintre Florin Salam și Roxana Dobre, femeia pe care, pana de curand, o considera soția lui, pare sa fie deteriorata extrem de grav. Iar asta pentru ca, pare-se, manelistul este decis sa intre in Noul An singurel...

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA. Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. "NYPD si partenerii sai…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, politistii rutieri din Alba, sprijiniti de cei de la ordine publica, vor intensifica actiunile pe soselele din judet. Oamenii legii vor fi cu ochii pe cei care conduc cu viteza peste limita legala sau sub influenta bauturilor alcoolice. Vor fi folosite…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba a luat masuri suplimentare, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica pe perioada minivacanței prilejuita de trecerea in Noul An. Peste 600 de politisti se vor afla la datorie, astfel incat cetatenii sa se poata bucura de aceasta minivacanta.…

- Spectacol pe cer, in prima noapte din 2018! Va fi luna plina, iar satelitul natural al Pamantului va fi mai aproape de Pamant ca niciodata, la o distanța de 356.565 km. Fenomenul se va inregistra in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la 4.24 (ora Romaniei).

- La trecerea in Noul An e bine sa faci sau sa nu faci anumite lucuri daca vrei sa ai parte de lucuri bune in anul care tocmai vei intra. Dintre toate superstițiile, care difera de la zona la zona, am ales trei, pe care e musai sa le respecți pentru ca 2018 sa fie un an bun cu spor și bucurii. Deci, iata…

- Membrii gruparii teorirste ISIS au publicat un nou clip de propaganda, in care isi indeamna adeptii sa "vaneze" necredinciosii de Sarbatori. Clipul incepe cu o masina care intra in multime si cu un tren care deraiaza. Totodata, scrie The Mirror, imaginile sugereaza o explozie pe malul Tamisei,…

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara și consumarea anumitor alimente, despre care se spune ca aduc noroc.

- Anotimpul rece aduce si mult asteptatele sarbatori de iarna. In asteptarea lui Mos Craciun cu darurile sale mult visate, locuintele sunt impodobite cu brad, coronite, lumanari, ornamente diverse, beculete si lumini electrice. De asemenea, se apropie perioada petrecerilor de Revelion. Pentru a preveni…

- Alerta in orașul australian Melbourne, unde o mașina a intrat in mai mulți pietoni. Peste zece persoane au fost ranite, potrivit presei australine. UPDATE 10.10: „A fost un act deliberat”, a anunțat poliția australiana, care a precizat totuși ca este prea devreme pentru a spune daca este un act de natura…

- Ion Iliescu a ajuns la spital, din cauza problemelor la picior. Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns la spital, insoțit de soția sa, Nina Iliescu. Aceasta a explicat ca medicii i-au schimbat tratamentul la picior și i-au recomandat, inca o data, sa nu iasa din casa. De altfel, fostul șef al statului…

- GOOGLE DOODLE 18 decembrie 2017. Apropierea Sarbatorilor de iarna este marcata de Google cu un doodle special. Compania a început numaratoarea inversa pâna la Craciun cu un doodle de sezon: "December global festivities" GOOGLE DOODLE 18 decembrie 2017. Pinguini,…

- Associated Press a relatat in cursul acestei saptamani povestea pisicii D-O-G (pronunțat “dee-OH-jee”), o pisica alba și alba pufoasa, care joaca un rol important la Support Dogs, Inc. din St. Louis. Grupul dreseaza caini pentru o varietate de scopuri, inclusiv pentru a ajuta…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sâmbata în…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- In ultimii ani, riscul de terorism nu mai constituie unul exceptional in Europa, de exemplu, si, din pacate, acesta s-a manifestat nu doar in zone de conflict, ci si in afara acestora. Chiar si primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat ca amenintarea unor atacuri teroriste reprezinta o "parte…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, Alexandru Sinea, a anunțat marți, intr-o postare pe Facebook, ca din aceasta saptamana au inceput acțiunile de verificare și indrumare a reprezentanților unitaților de alimentație publica pentru 1 Decembrie, Craciun și Revelion. ”Direcția de Sanatate…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- O stație de metrou din Londra a fost evacuata din cauza unui incident de securitate, afirma surse citate de presa britanica. Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora României) în stația de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata. Zona a fost securizata…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:30, va fi in vigoare un Cod portocaliu de vant puternic in zonele montane din judetele Prahova si Arges. In aceste regiuni se vor semnala, la peste 2.000 de metri altitudine, intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi 100 - 110 km/h.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta si pe numeroase artere rutiere importante din tara, circulatia auto se desfasoara in conditii de ceata densa. Fenomenul este semnalat in judete precum Teleorman, Giurgiu, Constanta, Tulcea, Cluj, Harghita, Alba, Bistrita-Nasaud si…

- Un vehicul taxi a lovit mai multi pietoni miercuri seara, in centrul Londrei, anunta Politia metropolitana. Cel putin patru persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma incidentului rutier produs miercuri seara in centrul Londrei, afirma surse citate de cotidianul The Independent. Numeroase…

- Dupa ce în primavara anuntase ca în câteva luni vom avea benzi unice pentru autobuze, acum primarul general Gabriela Firea vine cu o noua promisiune despre care nu stim daca se va realiza. Ea a anuntat marti, când traficul în oras s-a blocat din cauza ploii,…

- Capitala Marii Britanii introduce o taxa pentru autovehiculele vechi si poluante, o masura a primarului Sadiq Khan in incercarea imbunatatirii calitatii aerului din metropola. Taxa zilnica de 10 lire sterline se numeste T-charge si se va aplica tuturor vehiculelor cu motor pe benzina si motorina inmatriculate…

- Londra va introduce o taxa pentru cele mai vechi și mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatați calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan, potrivit automarket.ro.

- "Este datoria oricarui presedinte al Statelor Unite, avand in vedere amenintarea cu care se poate confrunta tara sa din partea Coreei de Nord cu arme nucleare, sa exploreze aceste optiuni militare si sa le mentina disponibile. Nu cred ca doreste cineva o solutie militara la aceasta problema si stiu…

- Londra va introduce o taxa pentru cele mai vechi și mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatați calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Taxa pentru cele mai poluante masini, in Londra. Problema poluarii aerului, din cauza noxelor generate de autoturisme, este din ce in ce mai acuta, iar primele state europene incep sa ia primele masuri. Astfel, Londra a introdus luni, 23 octombrie, o taxa pentru cele mai vechi si mai poluante masini,…

- Trei persoane au fost injunghiate in stația Parsons Green din Londra. Victimele au fost transportate la spital. Deocamdata, nu se stie mai multe despre starea lor. Sursa citata noteaza ca incidentul nu este tratat ca un atac terorist. Stirea se actualizeaza.