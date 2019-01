Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir a decis sa dea carțile pe fața despre ROBOR. Senatorul ALDE va spune cine și cum manevra dobanzile ce au afectat și afecteaza milioane de oameni cu credite la banci. ”GATA! S-A TERMINAT! Duminica veti afla adevarul despre ROBOR! Veti vedea cine și cum "aranja"…

- Grup Sapte, companie care activeaza pe piata de merchandising (aranjarea produselor la punctul de vanzare pentru a fi cat mai vizibile cumparatorilor) va lansa vineri o emisiune de obligatiuni pe sistemul alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori.

- Incepand de marți, 1 ianuarie 2019, vom obține mult mai greu credite de la banci Exceptie face achizitionarea primei locuinte, care va avea o rata maxima de indatorare cu 5 puncte procentuale mai ridicata, respectiv 45% si 25%. Anterior, gradul de indatorare nu era limitat. Media pietei era de 55-60%,…

- Potrivit cercetarii sociologice, 39% dintre romani considera ca activitatea președintelui in cei 4 ani de mandat a fost buna, iar 3% considera ca a fost foarte buna. Cei care considera ca activitatea președintelui a fost proasta (38%) și foarte proasta (16%) reprezinta impreuna 54% din totalul populatiei…

- Numarul clientilor care fac achizitii in rate fara dobanda de pe evoMAG.ro s-a dublat in ultimii doi ani. In prezent, ponderea celor care acceseaza plata in rate pentru produsele cumparate de pe magazinul online a ajuns la 16%.