- Antrenorul de judo Florin Bercean raspunde acuzatiilor lansate de mai multe foste eleve de la loturile nationale. Acesta sustine ca in spatele scandalului sunt oameni fara caracter. Campania impotriva judo-ului romanesc lansata de Gazeta Sporturilor continua chiar si in aceste zile in care la Bucuresti…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, sustine ca nu e rolul Jandarmeriei sa dea sentinte etice. „Aparent, cineva din Jandarmerie a inceput sa considere ca talentul in folosirea bastonului de cauciuc e sinonim cu talentul in folosirea condeiului“,…

- Jandarmeria Romana raspunde provocator acestor initiative, numindu-i antiromani pe organizatorii miscarilor. „Este o opțiune personala prin care, din punctul nostru de vedere, se descalifica ca oameni, ca cetațeni și ca romani”, se arata inntr-un comunicat al Jandarmeriei. De asemenea, Jandarmeria…

- Lumea se schimba radical și traim vremuri complicate, mai ales de cand a ieșit la iveala, destul de recent, faptul ca mii de oameni au inceput sa iși implanteze microcipuri sub piele! Care este scopul acesta și la ce sunt folosite?

- Liberalul aradean Mihail Neamtu a criticat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, prestatia autoritatilor locale iesene in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii si faptul ca "rateaza oportunitati dupa oportunitati", el adaugand ca "e doar un pretext" conflictul dintre primarul…

- Desi inca sunt privite cu suspiciune, microcipurile implantabile devin tot mai utile in mediul de viata inconjurat de tehnologie, cei care aleg sa le foloseasca ajungand sa aprecieze numeroasele avantaje oferite. Moda a pornit din Suedia, o tara europeana unde superstitiile religioase nu-si prea gasesc…

- Despre germanul Dieter Schwarz (79 de ani) trebuie sa cauti mult pentru a gasi cateva informatii biografice credibile. Miliardarul este cotat de Bloomberg Billionaires Index cu o avere de 24,4 miliarde de dolari, care il pozitioneaza in topul celor mai bogati 30 de oameni ai lumii. Dieter Schwarz controleaza…

- “Cafelele in așteptare” – o sintagma care, inițial, te duce cu gandul la faptul ca aștepți o veșnicie pentru doua cești cu “vinul Arabiei”, așa cum mai este cunoscuta aceasta bautura aromata care te trezește dupa cele mai grele seri sau te pregatește pentru cele mai dificile ședințe. Ei bine, nu, povestea…