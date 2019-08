Tot mai mulţi ieşeni trec prin aeroport Aeroportul International Iasi a marcat deja un record in prima parte a acestui an: 617.009 pasageri au trecut prin terminalele sale pana in iunie inclusiv. Anul trecut, in primul semestru, trecusera 528.469 de pasageri, cu peste 17.000 mai multi decat in prima jumatate a lui 2017. Cresterea din 2019 se datoreaza in primul rand curselor Wizzair introduse in iulie 2018. Dintre cele sapte noi destinatii, doua au disparut pe parcurs, cea mai impo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

