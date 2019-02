Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la o scoala din Ploiesti unde parintii unor elevi s-au revoltat fata de comportamentul invatatoarei. In inregistrarea audio, cadrul didactic se aude cum tipa la o eleva care plange si o ameninta pe fata ca o loveste daca nu tace.

- Astazi, 11 februarie, in tot județul, au fost raportați 95 de elevi absenți din cauza virozei. Elevii s-au intors, astazi, la școala, dupa vacanța intersemestriala: ”In urma triajului efectuat in școli, in aceasta dimineața, au fost raportați 95 de absenți in total, cazuri de viroza, din 70.731 de elevi…

- Ministrul Educației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu, a revenit asupra declaratiei potrivit careia elevii de la clasele primare vor putea fi lasati repetenti. Astfel, noua lege a educatiei va cuprinde prevederi cu privire la felul in care va fi redus analfabetismul functional si la modul in care…

- Tabla inmultirii pictata pe scari, desene educative pe asfalt si garduri colorate. „Școala ca acasa”, creata de elevii si profesori la Scoala nr. 9 din Brasov Elevii Scolii Gimnaziale Nr. 9 „Nicolae Orghidan” din Brasov au avut parte de o mare surpriza atunci cand au inceput anul scolar si…

- Psihoterapia a ajuns sa fie și in județul nostru un serviciu indispensabil pentru unii botoșaneni. Ce-i drept, mersul la psiholog nu este deloc un lucru rau, ci chiar benefic atat pentru cei mici cat și pentru cei mai mari. Tocmai din acest motiv, toate categoriile de varsta trec prin cabinetul unui…

- Zeci de copii au fost raniti marti de un individ cu un ciocan la o scoala primara din Beijing. Potrivit autoritatilor locale, trei dintre minori prezinta rani serioase. Suspectul fusese...

- Centrul educațional „Sa Creștem Impreuna!” este frecventat de luni pana vineri de 25 de copii, care beneficiaza de sprijin educational (tip Școala dupa școala), de ajutor la teme. Aici se face și recuperare și remediere pentru elevii cu dificultați de invațare, pregatire suplimentara la principalele…

- Liderul PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, a anuntat marti, 27 noiembrie, ca pensionarii care au pensie mai mica de 2.000 de lei vor primi in luna decembrie curent „un ajutor de sarbatori in valoare de 600 de lei. Astfel sa se bucure de acest venit suplimentar in perioada sarbatorilor…