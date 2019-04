Stiri pe aceeasi tema

Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al judetului Timiș, au refuzat prelungirea dreptului de sedere

- Un tanar de 23 de ani a fost prins de polițiștii din Timișoara dupa ce, sambata seara, a atacat o femeie pe strada și a incercat sa ii fure portofelul. Pentru a nu fi victima talharilor, polițiștii au trimis și o serie de recomandari.

- Politistii de frontiera au depistat un marocan si o tanara, cetatean roman, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, prin intermediul unui comunicat. Astfel, vineri, in jurul orei 23.30, lucratorii…

- Polițiștii timișoreni au intrat in alerta, sambata seara, și cauta doi indivizi care au injunghiat doi barbați. Atacul s-a petrecut in parcarea unui magazin de bricolaj de pe strada Divizia 9 Cavalerie.

Polițiștii locali din Timișoara continua verificarile pe linia identificarii organizatorilor de evenimente care nu respecta legislația și impanzesc orașul

Kosovarii le dau de furca in ultima perioada politistilor de frontiera din vestul tarii. Cei din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au

Politistii timiseni din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei batrane. Este vorba despre Velea