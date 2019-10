Stiri pe aceeasi tema

- "Franta a decis sa suspende orice plan pentru exportul in Turcia de materiale de razboi care ar putea fi utilizate in cadrul ofensivei din Siria", au anuntat sambata ministerul francez al armatelor si de externe, noteaza AFP. "Aceasta decizie are efect imediat", au precizat cele doua ministere…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a respins sambata o oferta a presedintelui american Donald Trump de a media intre Ankara si fortele kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG) pentru a pune capat incursiunii Turciei in Siria, potrivit transcrierii unui interviu acordat Deutsche Welle,…

- "Aceasta decizie are efect imediat", au precizat cele doua ministere intr-un comunicat. "Consiliul Afaceri Externe al UE care se va reuni la 14 octombrie la Luxemburg va fi ocazia de a coordona o abordare europeana in acest sens", potrivit documentului, scrie Agerpres. "Franta reitereaza condamnarea…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va accepta "șantajul" președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a amenințat ca va trimite în Europa milioane de migranți, în fața criticilor legate de ofensiva Turciei în Siria,…

- Turcia a lansat miercuri o ofensiva militara in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, relateaza agentiile internationale de presa. Aviatia si artileria au lovit pozitii ale militiilor kurde YPG din jurul orasului de frontiera Ras al-Ain, scrie Agerpres.…

- Turcia a lansat miercuri atacuri aeriene in regiunea Ras al-Ain, situata in nordul Siriei, la frontiera cu Turcia, la putin timp dupa ce Ankara a anuntat inceperea ofensivei sale impotriva Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, în cazul neinstituirii unei zone de securitate în nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, informeaza Agerpres,