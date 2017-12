Stiri pe aceeasi tema

- In lupta cu poluarea și incalzirea globala și, mai ales, dupa scandalul emisiilor poluante in care au fost implicate Volkswagen și alți giganți auto, multe țari fac planuri pentru limitarea efectelor nocive ale emisiilor produse de numarul mult prea mare de mașini aflate in circulație. Fie că propun…

- ''Toata atentia se concentreaza pe a afla daca procesul separatist va continua sau se va intrerupe'' in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, este de parere politologul Joan Botella din Barcelona. In 2015, separatistii au castigat pentru prima data o majoritate de locuri in parlamentul…

- Noul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Moravetsky, a declarat ca gazoductul care leaga Rusia de Germania, „Nord Stream-2“, amenința securitatea Europei Centrale, scrie paginaderusia.ro Conducta de gaz Nord Stream-2 va fi cea de-a doua care va transporta gazul rusesc direct în…

- Majoritatea moldovenilor care sunt in cautarea unui automobil rulat cred foarte mult ca o mașina importata din Europa este cu mult mai buna decat una rulata, dar care a fost cumparata noua dintr-un showroom din Moldova.

- Nationala de handbal feminin a Frantei a castigat duminica, la Hamburg, cel de-al doilea titlu mondial din istoria sa, dupa ce a invins in finala CM reprezentativa Norvegiei, detinatoarea trofeului, cu scorul de 23-21 (11-10). Bronzul mondial a revenit Olandei.Cele doua echipe s-au confruntat…

- Vânzarile de autoturisme Dacia au înregistrat în noiembrie un avans de 24,5% în Europa (UE plus tarile EFTA), iar cota de piata a constructorului de automobile s-a majorat de la 2,7% la 3,1%, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate…

- Compania care opereaza terminalul de gaze naturale de la Baumgarten, estul Austriei, s-a concentrat miercuri pe identificarea cauzelor care au provocat explozia de marti, dupa ce livrarile de gaze catre tarile vecine au revenit la normal, informeaza Reuters. De asemenea, preturile la gaze…

- Fotocredit: Porsche Versiunea plug-in hybrid a noului Porsche Panamera se dovedește a fi un succes de piața neașteptat, circa 60% dintre comenzile plasate in Europa fiind indreptate spre variantele Panamera 4 S E-Hybrid sau panamera Turbo S E-Hybrid . Lansate pe piața din Europa in aprilie și respectiv…

- Vrem o Europa care sa asculte cetatenii si Statele. O Europa capabila sa spuna unui Stat membru ceea ce noi spunem Spaniei: asa nu!. Este doar o parte a celor spuse de presedintele catalan Carles Puigdemont de pe scena construita intr-o piata din cartierul european al Bruxellesului, in fata a peste…

- Romania sustine azi, de la ora 19:00, ultimul meci din grupa A a Campionatului Mondial, in compania Frantei. Tricolorele si-au asigurat deja locul 1, astfel ca n-ar fi exclus ca selectionerul Ambros Martin sa menajeze jucatoarele care au evoluat mai mult pana acum. Romania – Franta se va disputa…

- Peste 45.000 de catalani au protestat in Bruxelles intr-un marș pentru sprijinirea independenței Cataloniei. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a participat și el la manifestație și s-a adresat mulțimii spunanc ca ”Situația din Catalonia arata fața Europei”, scrie AFP. Marșul a fost organizat de…

- Evocarea personalitatii Regelui Mihai in presa internationala Majestatea Sa, Regele Mihai. Foto: Casa Regala Simbol al istoriei dramatice a României din secolul al XX-lea' o personalitate esentiala pentru întelegerea convulsionatei istorii europene din ultimele opt decenii; unul dintre…

- Omul de afaceri a reușit sa aduca Grup Feroviar Roman pe primul loc in transportul de marfa și sa transforme holdingul Grampet intr-un jucator regional de amploare. „Eu provin dintr-o comunitate de romi, de circa 10.000 de oameni. Am plecat din acea comunitate cu ceva ani in urma. In prezent,…

- La mijlocul secolului 21, cel puțin 7,4 la suta din locuitorii Europei ar putea fi musulmani. Acesta e rezultatul unui studiu publicat de Pew Research Center din Statele Unite. Cifrele furnizate de institutul de cercetare din Statele Unite ar putea sa intensifice dezbaterile europene privind migrația.…

- În 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane…

- Reprezentanții ONG-urilor care vor sa inițieze un referendum de anulare a sistemului mixt, acuzați de partidul de la guvernare ca ar fi politizate, susțin ca acest demers este unul „pro-democrație și nu in sprijinul vreunui partid din R. Moldova”. „Nu ințeleg de ce o inițiativa atat de inocenta a societații…

- Romania avea la finele primului semestru un stoc de retail modern de 3,56 milioane de mp, din care centrele comerciale reprezinta 57%, piata locala situandu-se printre ultimele pozitii intre tarile europene din punct de vedere al densitatii de spatii comerciale la mia de locuitori, potrivit…

- Dacia Logan se numara printre cele mai puțin fiabile mașini, cu peste 12 defecte la 100 de mașini, conform datelor publicate de TUV Germania, scrie digi24.ro.Verificarile TUV, similare ITP/RAR din Romania, sunt printre cele mai drastice din Europa.

- Initiativa legislativa depusa in luna mai de senatoarea PNL Alina Gorghiu ce prevede interdictia de a candida pentru Camera Deputatilor sau Senat a persoanelor care au suferit condamnari penale definitive a fost respinsa de plenul Senatului, luni. ”Nu pot candida persoanele care, la data depunerii…

- Actiunile Rusiei din Crimeea si din sud-estul Ucrainei au motivat NATO sa intareasca solidaritatea in cadrul aliantei si capacitatile militare ale acesteia. De asemenea, aceste actiuni au determinat Rusia si Polonia sa incerce sa-si redefineasca pozitiile atat in cadrul NATO, cat si in interiorul…

- Posta Romana a anuntat astazi, 10 noiembrie, o initiativa cu adevarat revolutionara, dar nu pentru mileniul acesta, ci pentru cel trecut. Initiativa consta intr-o invitatie adresata bancilor, prin care le propune sa instaleze ATM-uri in oficiile postale din zona urbana, dar nu oricum, ci dupa "o…

- Europa și-a exprimat prioritațile pe termen mediu și lung in privința autovehiculelor electrice și a celor conectate și autonome, iar Romania trebuie sa nu ramana pasiva, ci sa mearga in intampinarea acestui trend, a declarat, vineri, Cristian Bucur, director tehnic al Registrului Auto Roman (RAR),…

- uvernul Spaniei a convocat alegeri anticipate in Catalonia, pe 21 decembrie, dupa ce parlamentul regional a proclamat independenta, in ciuda avertismentelor Madridului si declararii referendumului neconstitutional. Partidele din Catalonia care sustin independenta regiunii nu vor mai obtine…

- In Cehia, doua persoane au decedat dupa ce copacii rupti de vantul puternic au cazut peste ele. In Polonia au murit doi conducatori auto, iar in Germania un barbat in varsta de 63 de ani s-a inecat. Fratele barbatului, care era alaturi de acesta, a fost salvat. Potrivit news.ro, in Germania,…

- Veniturile din turism s-au redus in Barcelona cu peste 15 procente, de la escaladarea conflictului cu Madridul pe tema autonomiei. Este cel mai slab sezon turistic din ultimii 20 de ani, dupa unele surse de la Madrid, iar situația devine tot mai proasta. Guvernul central a activat articolele…

- Primul restaurant subacvatic din Europa se va deschide in Norvegia. Localul va fi partial scufundat pentru a le da posibilitatea clientilor sa vada ce este sub apa. Jumatatea din constructie va fi situata pe coasta de sud a Norvegiei, iar cealalta...

- Una dintre prioritațile guvernului spaniol este restabilirea 'normalitații și legalitații' in regiunea Catalonia, a declarat miercuri in parlament premierul Mariano Rajoy, potrivit Reuters. El a mai spus ca, prin exercitarea conducerii directe, guvernul de la Madrid vrea sa evite noi pagube…

- Expertii Asociatiei Promo-LEX considera necesara crearea a sase circumscriptii electorale peste hotarele tarii, astfel incat in tarile membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Elvetia, Liechtenstein, San Marino, tarile din Europa de Sud-Est care nu sunt membre ale UE, Turcia, Israel sa fie create…

- Suveranul spaniol s-a aratat convins ca instituțiile democratice "legitime" ale Spaniei vor rezolva, in spiritul Constituției, "intenția inacceptabila de secesiune" a autoritaților regiunii Catalonia. "Nu vrem sa renunțam la ce am construit impreuna", a spus el intr-un discurs incarcat de…

- O bicicleta furata din Olanda a fost gasita la Bacau. De fapt, doar semnalul GPS-ului ei a fost descoperit, pentru ca, spun cei doi olandezi care au plecat in cautarea ei, Politia locala nu i-a ajutat. „Detectivii“ de olandezi au facut totul public printr-un film postat pe YouTube.

- "Avand in vedere importanța acestui subiect pentru Uniunea Europeana și in special pentru Romania, președintele Romaniei a apreciat ca este necesara o astfel de discuție in cadrul CSAT", a spus purtatorul de cuvant al șefului statului, Madalina Dobrovolschi, saptamana trecuta, precizand ca reuniunea…

- Slovenia va interzice din 2030 inmatricularea masinilor noi echipate cu motoare pe benzina si motorina, a anuntat Guvernul de la Ljubljana, transmite Reuters. Din 2030, noile inmatriculari vor fi posibile doar pentru masinile care emit mai putin de 50 g CO2/km iar in prezent numai vehiculele hibride…

- De cateva saptamani asistam la cea mai mare criza interna a Spaniei din ultimele decenii. Chiar unitatea tarii este amenintata si multi s-au temut de un real razboi civil, dupa referendumul din Catalonia.

- Uraganul Ophelia este furtuna care s-a format cel mai recent în Atlantic, dar traseul acestuia este diferit de cel pe care l-au anticipat meteorologii. Astfel, acesta si-a modificat directia si se îndreapta acum spre Europa, mai exact spre coasta nord-vestica a Spaniei, în…

- "Diversitatea nu ar trebui și nu trebuie sa duca la un conflict, ale carui consecințe ar fi evident negative pentru catalani, Spania și pentru intreaga Europa", a indemnat Tusk in fața Comitetului Regiunilor, care reprezinta colectivitațile locale la Bruxelles. Potrivit EFE, Donald Tusk i-a…

- Atelierele Pegas deschide joi cel de-al treilea mono store din Bucuresti, in mallul Afi Cotroceni, unde va aduce colectia integrala de biciclete si accesorii a brandului, reteaua ajungand la un total de cinci unitati la nivel national. In afara de cele trei magazine deschide deja in…

- Inalta Curte a Cataloniei a cerut luni Madridului sa-i suplimenteze dispozitivul de politie care-i protejeaza sediul, in cazul in care Parlamentul regional proclama marti independenta acestei regiuni din nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si Associated Press, citate de News.ro.

- Premierul regional catalan Carles Puigdemont a insistat ca va aplica "ceea ce spune legea" dupa votul ilegal din 1 octombrie, facand referire la legea catalana privind referendumul, suspendata de Tribunalul Constitutional al Spaniei, care prevede o declaratie de independenta dupa un referendum pe…

- Curtea Constituționala a Spaniei a suspendat sesiunea de luni a parlamentului catalan, pentru a bloca o posibila declarare unilaterala a independenței, noteaza BBC News. Curtea Constituționala spaniola a luat o masura de prevenție pentru a bloca orice tentativa a parlamentului regional catalan…

- Președintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, dupa vizita efectuata la Mioveni, la fabrica Dacia, ca transformam Romania, in profida eforturilor facute prin programul Rabla, in cimitir al masinilor vechi din Europa. Liderul ALDE a atras atenția ca Romania este o piata de desfacere pentru…