Tot mai multe orase din Germania interzic masinile diesel vechi

- Un tribunal german a cerut Berlinului sa interzica circulatia automobilelor diesel mai vechi pe unele strazi, pentru a reduce poluarea si a se conforma standardelor UE, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Pe cel putin sapte strazi, unde s-a constat cel mai ridicat nivel de poluare cu oxid…

- Comisia Europeana este ingrijorata ca producatorii auto din Germania vor cauta sa exporte masinile diesel vechi in Europa de Est, dupa aprobarea subventiilor pentru achiziționarea unor modele mai putin poluante, a declarat luni Elzbieta Bienkowska, comisarul pentru piata interna, industrie, antreprenoriat…

- Constructorii auto din Germania au ajuns recent la un acord final cu guvernul german pentru a evita interzicerea circulației mașinilor diesel in marile orașe ale țarii. Ințelegerea prevede ca autoritațile locale nu vor interzice mașinile diesel cu condiția ca producatorii sa realizeze modificari hardware…

- In debutul acestui an, Germania a luat una dintre cele mai importante hotarari pentru viitorul industriei auto. Curtea Administrativa Federala din Leipzig a decis faptul ca legea germana le permite administratorilor orașelor sa interzica accesul mașinilor diesel in interiorul acestora. Conform dispoziției,…

- Renault a anuntat ca va oferi, in Germania, subventii proprietarilor vehiculelor echipate cu motoare pe motorina mai vechi pentru a le schimba cu modele mai noi si mai putin poluante, devenind astfel primul producator auto strain care sprijina eforturile anti-poluare ale autoritatilor de la Berlin,…