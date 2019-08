Stiri pe aceeasi tema

- Prietenul caruia Gheorghe Dinca i-a cumparat un telefon este audiat chiar in acest moment la Poliția Caracal. Anchetatorii suspecteaza ca Dinca ar fi sunat și de pe acel aparat la familiile Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu și le-ar fi spus rudelor ca adolescentele ar fi plecat in strainatate.

- Cautarile au fost reluate, marți dimineața, la locuinta lui Gheorghe Dinca, dar și in padurea unde in cursul zilei de luni a fost gasit un sac cu oseminte umane. Surse judiciare declara ca marti vor fi expertizate si cele trei telefoane ale lui Gheorghe Dinca care au fost ridicate, unul dintre ele fiind…

- Purtatorul de cuvant al DIICOT Mihaela Porime a declarat, marți, ca Gheorghe Dinca a indicat ca a ucis-o pe Luiza, iar resturile le-a pus intr-un sac. Anchetatorii care continua cautarile celor doua fete disparute in Caracal au gasit intr-un sac mai multe ramașițe umane și cenușa despre care Gheorghe…

- O femeie i-a sesizat in aceasta dimineața pe polițiștii din Caracal ca a vazut haine de dama, blugi si pantaloni scurti, in apropierea lanului de floarea soarelui unde ieri a fost cautat, fara a fi gasit, telefonului Luizei Melencu. „De o saptamana am vazut hainele astea aici. Veneam la sosea in fiecare…

- Anchetatorii au gasit vineri, la Caracal, telefonul Alexandrei Macesanu, dupa ce a fost efectuata o conducere in teren cu inculpatul Gheorghe Dinca, a anuntat purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. Aceasta a precizat ca in urma perchezitiei domiciliare efectuate vineri la locuinta…

- Traficul de persoane devine un scenariu din ce in ce mai plauzibil in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu! Numerele de telefon descoperite de polițiști in telefonul presupusului criminal din Caracal, Gheorghe Dinca, ar putea schimba total cursul anchetei.

O noua dezvaluire TERIBILA despre criminalul din Caracal! Vezi ce s-a gasit in butoiul din curtea lui Anchetatorii il descriu pe Gheorghe Dinca, suspectul in cazul posibilei rapiri și ucideri a Alexandrei Maceșanu, ca fiind un om aproape de "omul peșterii"!