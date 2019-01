Tot mai multe incalcari ale Codului Rutier fac nesigura circulatia in judetul Alba

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 11 spre 12 ianuarie 2019, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului judet, o actiune ce a avut ca scop cresterea sigurantei rutiere si depistarea conducatorilor auto care conduc autovehicule, pe drumurile publice, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. La actiune, politistii…

- La data de 16 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Mihail Kogalniceanu au depistat un barbat, in varsta de 43 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 222, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. La data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 au depistat un barbat,…

- Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 decembrie a.c., in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, din orasul Ovidiu, judetul Constanta,…

- Politistii din Lupsa l-au retinut pe un barbat de 27 de ani, din comuna, care, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, si-a agresat tatal. Barbatul nu este la prima fapta de acest fel, acesta fiind cercetat sub control judiciar, pentru fapte de violenta comise asupra tatalui sau si in luna noiembrie…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din localitatea Pribilesti, si-a pierdut libertatea pentru un an, dupa ce a condus un autoturism in stare de ebrietate. Pe numele lui Judecatoria Baia Mare a emis mandat de executare a pedepsei inchisorii la data de 22 noiembrie a.c. Ieri, 26 noiembrie, barbatul a fost…

- Trei barbați din județul Alba au fost depistați de polițiști in weekendul ce a trecut, in timp ce conduceau autovehicule aflați sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 noiembrie 2018, in jurul orei 04.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza…

- Mai multi soferi fara permis, sau sub influenta bauturilor alcoolice au fost depistati in trafic de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au depistat un barbat, in varsta de 32de ani, care a condus un autoturism, pe strada…

- Mai multi soferi au fost depistati in trafic de politistii IPJ Constanta conducand sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, La data de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 63 de ani, din municipiul…