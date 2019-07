Tot mai multe falsuri. La Londra s-a deschis un centru pentru depistarea produselor falsificate

Stiri pe aceeasi tema

- In urma actiunii tematice de control, initiata de Ministerul Sanatatii si care a vizat verificarea produselor cosmetice, a produselor biocide si a altor produse utilizate in cabinetele de infrumusetare, in unitatile sanitare private si publice, inspectorii sanitari au constatat ca, in cadrul unor saloane…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Bihor le ofera consumatorilor bihoreni cateva sfaturi la achizitionarea produselor alimentare pe timp de vara. In primul rand, trebuie verificate in mod direct caracteristicile produsului (miros, culoare, aspect etc.), avand in vedere…

- Un medic oradean a murit, vineri dimineata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce era in garda la un Centru de Permanenta din Oradea, doctorul fiind gasit prabusit in baie de catre asistentul medical cu care lucra.

- Prin O.U.G. nr.31/2019 privind acordarea unor facilitati fiscale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Toate informatiile legate de activitatea Agentiei Servicii Publice vor fi obtinute rapid la un numar de telefon gratuit pus la dispozitia cetatenilor. Institutia va deschide in curand un call-centru informational, care va putea fi accesat la numarul 14909.

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru siguranta Alimentelor (ANSVSA) a aplicat, in luna aprilie, peste doua sute de amenzi, in valoare de peste 1,1 milioane de lei, la operatori din sectorul produselor de origine nonanimala. Cele mai mari amenzi s-au dat in judetele Ilfov, Sibiu si Gorj,…

- Edenred a lansat un hub pentru inovatie digitala si proiecte strategice in IT. In urmatorii 2 ani, compania isi propune sa recruteze, in Romania, 200 de specialisti IT, care vor dezvolta platforme globale si solutii pentru subsidiarele Edenred din...

- O scoala veche dintr-un sat situat in sudul Franței a fost cumparata si transformata intr-un centru international de arta de catre George Bodocan, romanul cunoscut in lumea artistica sub numele de Bodo, care traieste si creeaza de 10 ani acolo. Proiectul ”Villa Sator” i-a adus lui George Bodocan titluri…