Stiri pe aceeasi tema

- „Ministerul Energiei a emis actul de autorizare pentru efectuarea lucrarilor offhore necesare pentru punerea in productie a gazelor naturale din perimetrul XV Midia, operat de Black Sea Oil & Gas. Actul de autorizare permite inceperea construirii infrastructurii offshore a proiectului Midia“, au precizat…

- "Cifra de afaceri din acest an va scadea cu 20-25%, iar profitabilitatea in aceeasi masura. Ar insemna, pe profitul realizat, un impact de 420 de milioane de lei la sfarsitul anului", a spus Adrian Volintiru, intrebat de Agerpres va fi impactul OUG 114/2018 asupra companiei. In ceea ce priveste…

- Chiar la inceputul sezonului rece, in septembrie, importurile de gaze au inceput din nou sa reprezinte o felie semnificativa din consum, depasind pragul de 10% din consum pe fondul scaderii productiei interne.

- „Toate aceste actiuni, noul sistem de taxare, obligatia de a comercializa jumatate din productia de gaze pe piata centralizata si plafonarea pretului gazelor care se aplica numai producatorilor locali din Romania si nu importatorilor de gaze, reprezinta discriminare chiar fata de firmele care incearca…

- Romania are resurse uriase de energie, precum gazele din Marea Neagra, potentialul eolian sau hidro, insa nu exista nicio strategie aprobata cu privire la utilizarea lor, in timp ce sistemul energetic se degradeaza, iar facturile consumatorilor cresc, potrivit specialistilor. Conform unui…

- Banci și Asigurari UniCredit extinde serviciile pe mobil si introduce plata in valuta Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 15:06 0 UniCredit Bank lanseaza facilitati noi in varianta actualizata a aplicatiei sale de Mobile Banking, inclusiv introducerea introducerea platilor in…

- Flota Rusiei din Marea Neagra începe manevre la sud de strâmtoarea Kerci, care face trecerea dintre Marea Neagra si Marea Azov, la peste o saptamâna de la incidentul naval din 25 noiembrie când garzile de coasta ruse au interceptat

- Pretul energiei electrice si al gazelor din Romania vor avea o tendinta de crestere, in contextul alinierii cu tarile europene, iar Guvernul trebuie sa spuna ce consumatori poate subventiona in continuare, sustine presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Un lucru mai greu de…