- O explozie urmata de un incendiu s-a produs la o centrala electrica din metropola americana New York. Deflagratia a fost provocata de un transformator. Explozia a fost atat de puternica, incat cerul s-a luminat.Numeroase echipaje de pompieri au intervenit de urgenta la fata locului.

- Libertatea a dezvaluit in aceasta toamna cum sunt „tocati” banii radioului pe salarii de lux si deplasari in strainatate pentru sefi. Georgica Severin s-a plimbat la New York, Barcelona si Los Angeles pe 18.000 de euro pentru cursuri de perfectionare. SRR refuza sa precizeze care este exact salariul…

- In data de 27 noiembrie 2018 la New York și in perioada 29-30 noiembrie 2018 la Miami Florida, cea mai mare delegație de companii romanești, prezenta in SUA prin intermediul Smart Start USA, un program 100% privat, s-a intalnit cu o serie de antreprenori americani, fructificand cu maxima eficiența…

- de Mike Davis_ De fapt, locatarii sunt de cele mai multe ori foarte invizibili si neputinciosi decat locuitorii bidonville-urilor. in caz de restructurare sau expulzare, adesea ei nu sunt eligibili pentru a fi despagubiti sau redestribuiti sa locuiasca in alte locatii. Spre deosebire de locuitorii maghernitelor…

- Locuitorii orașului Brisbane din Australia au fost ingroziți in momentul in care au vazut ca un avion C-17 zboara la o foarte joasa altitudine in apropierea unor cladiri, in cadrul unui exercițiu pentru un spectacol. Aeronava de lupta aparține Forțelor Aeriene Regale Australiene (RAAF). Imaginile postate…

- In strada sunt atacați de maidanezi, iar in scarile de bloc, de șobolani. Li se intampla unor locuitori ai orașului Balți. Oamenii spun ca au obosit sa ceara intervenția autoritaților.

- Locuitorii din Olt sunt chemati la referendum, pe 6 si 7 octombrie, pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului. Oamenii sunt asteptati la urne in aceleasi zile in care are loc si referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie. 'Sunteti de acord cu atribuirea denumirii Olt-Romanati judetului…