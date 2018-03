Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la ultima din cele patru mobilitati – evenimente de formare pe termen scurt – dupa activitațile din Germania, Romania si Italia, parteneriatul strategic Acțiunea Cheie 2, „Educational Integration of Refugees: A Classroom Approach” – 2016-1-IE01-KA201-016869, finantat de Comisia Europeana prin…

- Am cunoscut-o pe Anastasia Ciobanu la un spectacol organizat, de 8 Martie, pe scena Ateneului, de Ansamblul „Busuiocul”, unde a recitat o poezie si a cantat o melodie care a impresionat publicul prin mesaj, dar mai ales prin voce. Am invitat-o la redactie, impreuna cu tatal ei, Remus Ciobanu, si am…

- Sambata, 10 martie, de la ora 10.00, la Teatrul Municipal „Bacovia” si-au dat intalnire membri ai Forumului Democrat German din Romania – Regiunea Extracarptica (organizatie care reuneste comunitatile de etnie germana din Bucovina, Iasi, Bacau, Ploiesti, Dobrogea, Muntenia, Oltenia si pana in Banat),…

- Goana dupa cadoul perfect de 8 Martie prin magazinele ce compun galeriile comerciale Arena Mall a beneficiat pentru un timp de suportul sonor oferit membrii Parohiei “Sfintii Trei Ierarhi” pastoriti de preotii Aurel Cirlan, Marian Gliga si Flavius Balaban, si invitatii lor. Aflat deja la cea de-a treia…

- Reprezentanții Companiei Regionale de Apa Bacau au anunțat la ora 16.30 ca s-au incheiat lucrarile de inlocuire a conductei de apa sparta pe aducțiunea Valea Uzului, in zona Primariei Margineni. Tubul avariat a fost inlocuit, iar incepand cu ora 17.00 se va trece la umplerea conductei de aducțiune.…

- Pacienta, in varsta de 42 de ani, din municipiul Bacau a ajuns, duminica dupa amiaza, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, in stare de soc si cu arsuri de gradul II si III, pe circa 40 la suta din suprafata corpului. Dupa ce a fost stabilizata de medicii de aici, femeia a […]…

- Teatrul Municipal „Bacovia”, din Bacau organizeaza in perioada 15-22 aprilie 2018, cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice – Bacau Fest Monodrame. In afara de cele doua secțiuni cunoscute (Recitalurile dramatice și Concursul de Dramaturgie – Monodrama), anul acesta…

- Duminica, 4 martie, de la ora 15.00, in Sala Ateneu, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” ofera domnisoarelor si doamnelor un concert extraordinar de muzica si poezie, dediat Zilei de 8 Martie. Pe scena vor evolua artisti ai cunoscutului ansamblu bacauan, actori ai Teatrului „Bacovia” si formatii…

- Orașul Targu Ocna a gazduit, luni, Consiliul Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR), la care au participat Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, și Adrian Ionuț Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale. In cadrul acestei intalniri a avut loc…

- ISUJ Bacau a trimis forțe și mijloace in sprijinul colegilor din județele aflate sub atenționarea fenomenelor meteorologice periculoase. Astfel, o autofreza de zapada multifuncționala, incadrata cu doi salvatori, de la Detașamentul de Pompieri Bacau, a plecat in sprijin in județul Ialomița. La nivel…

- Dupa o viața inchinata zborului, generalul (r) Gheorghe Moraru lasa in urma peste 5.600 de ore de zbor și sute de piloți militari carora le-a pus manșa in mana, plecand spre zarile albastre. Dragostea pentru inalțimi, harul pedagogic și demnitatea de militar i-au fost coordonate intr-un parcurs de viața…

- Teatrul Municipal „Bacovia” va propune, incepand cu luna martie, prin Programul de management Hai și Tu la Teatrul meu, Proiectul Schimb de spectacole. Astfel, au raspuns invitației noastre: Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, din Galați, Teatrul Tineretului, din Piatra-Neamț, Teatrul Municipal „Matei…

- 800 de apartamente din zona de Nord a municipiului Bacau au ramas fara caldura in urma unei avarii descoperite pe strada Venus nr. 6. Pierderea a fost identificata in cursul zilei de joi, insa, datorita complexitații ea a fost prelungita pana pe 23 februarie. “Din acest motiv se intrerupe furnizarea…

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pentru acest an, care s-a inscris ca cel mai important proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de luni, a decurs intr-o „atmosfera a concordiei”. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, a menționat…

- Decat sa faci dreptate cu o noua nedreptate, mai bine lasi lucrurile asa cum sunt. La fel de adevarat este si faptul ca orice schimbare este privita cu suspiciune si neincredere, chiar cu rezistenta manifestata public. Pe de alta parte, atunci cand schimbarile asumate de o entitate administrativa, dublate…

- In 2001, intr-un turneu efectuat in Italia, „galben-albaștrii” au avut programate, la doua zile distanța, doua amicale contra echipelor lui Maurizio Sarri și Massimiliano Allegri. Actualul antrenor al lui Napoli pregatea pe atunci o modesta formație de amatori, in timp ce tehnicianul de azi al lui Juve…

- Demarata la mijlocul saptamanii trecute și incheiata sambata, 17 februarie, campania de donare de sange „Speranța pentru Viața”, organizata de CS Bronx Bacau in colaborare cu Auchan Bacau, a adus sange proaspat in frigiderele Centrului de Transfuzii Bacau. Daca organizatorii și-au propus sa atinga un…

- Considera ca nimic nu este ȋntamplator in viata. Dupa ce a urmat trei facultati (ASE, Drept si Filologie) si a lucrat mai multi ani in domeniu, dar si in sistemul bancar, Simona Stoica, supercalificata, chiar daca a refuzat un post de asistent universitar, pana la urma a ajuns tot la catedra, mai bine…

- Pentru trei ore, Biblioteca Județeana “C. Sturdza” a gazduit sambata, 17 februarie, o activitate de tipul “Biblioteca vie” organizata de catre Federația Tinerilor din Bacau. Evenimentul s-a adresat tinerilor, in mod special liceenilor aflați in an terminal și care vor sa afle cat mai multe despre viața…

- Derulata timp de trei zile, campania de donare de sange “Speranța pentru Viața” organizata de CS Bronx Bacau in colaborare cu Auchan Bacau și Centrul de Transfuzii Bacau și-a atins și chiar depașit obiectivul. Daca organizatorii au mizat pe 100 de donatori, la finalul campaniei, la centralizare, s-a…

- Ivona Lucan: Povestiți-ne puțin despre sosirea dvs. in acest Teatru. Ștefan Ionescu: Am ajuns in Bacau pe 16 august 1999, ora 05.30, cu o valiza de haine și multe genți de speranțe. La ora 10.00 aveam prima repetiție! Nu știam la ce spectacol, dar speram la un personaj care sa ma recomande pentru un…

- Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat cu UPC Business si Direct Group, a organizat astazi, 16 februarie, cu incepere de la ora 11.00, un workshop despre prevenirea și managementul riscurilor cu ajutorul sistemelor de supraveghere video. Evenimentul…

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 19.30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Milcov din Bacau. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca o tanara de 19 ani, din comuna Stanisesti, in timp ce conducea un autoturism…

- Noul site al Clubului Sportiv Municipal Bacau a fost lansat astazi. Acesta are un design compatibil și cu dispozitivele mobile, noi funcționalitați și o noua adresa – www.csmbacau.ro Prin noul site, susținatorii CSM Bacau vor putea fi la curent cu urmatoarele evenimente sportive ce vor avea loc, clasamente,…

- Chiar daca nu toata lumea agreaza aceasta sarbatoare, unii considerand-o de imprumut, alții s-au gandit sa profite de acest prilej și sa inițieze și sa dezvolte o … tradiție noua. „Vreau sa ne indragostim și sa iubim, donand sange”, a fost prima reacție a lui Daniel Zodian de la Clubul Sportiv Bronx…

- In anul 2017, activitatea politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Bacau a avut ca obiectiv cresterea gradului de siguranta al cetatenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala, siguranta rutiera, destructurarea grupurilor/gruparilor infractionale, asigurarea…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Dumitru Rusu: …este: teatrul care m-a primit cu brațele deschise; este teatrul care m-a invațat primii pași, ca actor, intr-un teatru profesionist și este teatrul care a știut sa ma faca sa nu-mi doresc un alt teatru! Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra…

- Dupa mai multe luni de dezbateri, timp in care liberalii tot au cautat motive pentru a explica de ce se impotrivesc ideii ca Societatea de Servicii Publice sa ia in administrare drumurile și parcurie, PNL a gasit, in sfarșit, raspunsul. L-a dat intr-o conferința de presa susținuta astazi, prin glasul…

- Triplusaltul bacauan ramane reprezentat la nivel de varf doar de Georgiana Aniței și Diana Ion. Plecata de la CSM Onești saptamana trecuta, cea mai buna sportiva bacauana din 2017, Elena Andreea Panțuroiu a caștigat primul titlu național pentru noul sau club, CSM București. Sambata, Panțuroiu a obținut…

- Prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL II), județul Bacau a primit o finanțare consistenta pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea a 54 de unitați școlare, atat din mediul rural, cat și din urban. Este vorba despre 106,9 milioane de lei, adica peste 21 de milioane de euro, care vor…

- La Teatrul Municipal „Bacovia” sunt in faza finala pregatirile pentru prima premiera a anului 2018. Dumitru Lazar Fulga a pus in scena piesa “Uciderea lui Gonzago”, o adaptare dupa Nedealko Iordanov, dramaturg bulgar, in traducerea Elvirei Rimbu. „Uciderea lui Gonzago” este titlul piesei pe care printul…

- O lansare recenta de carte – ,,Implozia lui Melec”, Viorel Savin – a cunoscut și alte doua accente, pe langa cele pe care le-am semnalat deja in ,,Deșteptarea”. Primul dintre ele a fost prezentarea editurii ieșene Princeps Multimedia, Iași, de catre Filomena Corbu, director, și poetul Daniel Corbu.…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Eduard Burghelea: O cladire cu o istorie frumoasa. I.L.: Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. E.B.: A fost o primire calduroasa, evident ca am fost puțin speriat, era un mediu nou pentru mine, cu o trupa de actori deja coagulata, dar totul…

- Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit, apare și in Bacau. Dupa feedback-ul membrilor din regiunea Moldovei, CAR Flexicredit a hotarat sa ofere serviciile sale și in Bacau. Pornind din Suceava, CAR Flexicredit s-a extins de-a lungul vremii și in Botoșani, Pașcani, Iași, Roman și București avand…

- In țara analfabeților funcțional, in care absolvenții facultaților nu pot ințelege ceea ce citesc, s-au trezit unii mari specialiști in limba romana. Și daca nu mai sunt plagiate, dosare facute de DNA sau alte pretexte pentru a inlocui argumentele politice, s-a ajuns la circul de astazi. Ca „pamblica”…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Andi Andriuca: Pentru mine, Teatrul Municipal „Bacovia” este un taram al noilor experiențe și o șansa de a-mi retrai copilaria prin joc și joaca intr-o lume animata, o lume a papușilor vii. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. Am sa incep…

- -pentru anul agricol trecut, agricultorii bacauani au incasat deja subvenții de peste 25,3 milioane de euro Potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), agricultorii din toata țara au primit, pana acum, 1,529 miliarde de euro in contul subvențiilor anului 2017. Banii provin de…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut recent un discurs la intalnirea cu ambasadorii straini acreditați la București. N-am sesizat in expunerea sa niciun fior cultural, ci doar un limbaj politic lemnos, calțos, cu accente de putregai scos dintr-o naftalina expirata. N-am aflat din discursul sau nimic…

- N-a fost numai o lansare de carte, eveniment la care au fost prezenti, in premiera in Bacau, scriitori consacrati, membri ai USR, Filiala Bacau, cat si gazetari, membri ai Uniunii Ziaristilor Profesionisti, Filiala Bacau, recent infiintata, a fost si o intalnire de suflet, un elogiu adus prieteniei,…

- Insemnatatea zilei de 24 ianuarie a fost marcata de elevii Colegiului Național “Ferdinand I” printr-o vizita la Focșani. Unirea de la 1859 este strans legata de personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de alegerea sa ca domnitor al ambelor Principate și indisolubil legata de istoria locala a…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza astazi, 23 ianuarie 2018, ora 11.00, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei (5 ianuarie 1859, la Iasi) si al Tarii Romanesti (24 ianuarie 1859, la Bucuresti)…

- Euroii s-au tot adunat la loto, insa, fara ca vreun norocos sa și-i adjudece, astfel incat, in prezent, numai potul cel mare de la jocul Joker a ajuns sa depașeasca, atenție!, 3 milioane de euro. Mai exact, s-a strans un report cumulat de 3,2 milioane de euro. Numai ca, iata!, și la 6 din 49, […] Articolul…

- Direcția Județeana pentru Cultura Bacau, in colaborare cu Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” și Garnizoana Bacau, organizeaza cu ocazia „Zilei Culturii Naționale” in data de 15 ianuarie 2018, ora 13.00, in amfiteatrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan…

- La inceput de an, artistul fotograf Romeo Marandici, pastrand de acum tradiția (suntem la a IV-a ediție), menține larg deschise porțile Atelierului fotografic din vila situata langa Tribunal. Invitație pentru toți pasionații de fotografie, indiferent de varsta sau profesie, ca astazi, la ora 16.30,…

- – in Bacau, TOȚI medicii au semnat contractele cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire a contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. In Bacau, toți medicii de familie au semnat…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este … Beatrice Teișanu: … o rampa de lansare. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest teatru. Am „aterizat” la „Bacovia” in octombrie 2017. Primii pași pe scandura scenei i-am facut cu timiditate și frica din cauza necunoscutului, dar cu o dorința arzatoare…

- L.F.G., din Moinesti, a fost trimis in judecata, anul trecut, cu acuzatia de ultraj, dupa ce a lovit cu piciorul un agent de politie. Desi este cunoscut cu antecedente penale, barbatul s-a bucurat de indulgenta instantei. Pe 29 mai 2016, in jurul orei 21.00, agentul de politie O.V., impreuna cu un coleg,…

- Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importanta ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitațile de actor și de manuitor de papuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este? Momentan sunt in cautarea unui spectacol care…

- Iata ca a mai trecut un an de cand Teatrul Municipal „Bacovia” și-a reconfigurat identitatea, și-a stabilit noi parteneri, a dezvoltat programe incercand sa atraga cat mai multe segmente de public. Ne-au trecut pragul tinerii din Comanești, Onești, Moinești, din comunele Tatarași, Cleja, Margineni,…