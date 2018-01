Tot ce trebuie să ştim despre antibiotice Rezistenta la antibiotice este o problema tot mai mare la nivel global. Aceasta apare, dupa cum stim, din cauza faptului ca oamenii au ajuns sa ia antibiotice chiar si in cazurile in care acestea nu au cum sa rezolve problema, scrie Gindul. Pot face mai mult rau decit bine „Daca iei antibiotice pentru o raceala sau pentru o ifectie minora care nu raspunde la acest tip de medicamente, voi creste re Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Rezistenta la antibiotice este o problema tot mai mare la nivel global. Aceasta apare, dupa cum stim, din cauza faptului ca oamenii au ajuns sa ia antibiotice chiar si in cazurile in care acestea nu au cum sa rezolve problema.

- Un plasture cu ace minuscule ar putea incetini aparitia bacteriilor rezistente la antibiotice. Acesta trimite medicamentele direct in sange, iar procedeul nu e deloc dureros. Majoritatea medicamentelor se administreaza oral, iar acest lucru este o problema, spun cercetatorii britanici.Citeste…

- Bacteriile „românești“ au devenit mai rezistente din cauza excesului de automedicamentație practicat în țara noastra. Observatorul Român de Sanatate a lansat un raport în care critica neglijenta autoritatilor în privinta acestui fenomen alarmant. Problema…

- Romania este fruntasa in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, aflandu-se in primele cinci tari alaturi de Franta si Grecia, astfel tara noastra are printre cele mai mari rate de rezistenta a bacteriilor la tratamente, se arata...

- In 2017, Ziua europeana a informarii despre antibiotice este marcata la 18 noiembrie. Este un eveniment anual desfașurat sub coordonarea Centrului European pentru Controlul Bolilor. Manifestarea se axeaza pe problema rezistenței la antimicrobiene, un inamic al sanatații publice mondiale care necontracarat,…

- "Chiar daca au existat situatii dramatice in trecut, la nivel colectiv si personal, autoritatile nu arata ca ar urgenta solutionarea acestei probleme grave. Alianta Europeana pentru Sanatate Publica arata ca Romania reprezinta chiar un exemplu sistemic negativ care, daca nu implementeaza masuri si politici…

- Senatorul USR Arad Adrian Wiener a declarat vineri, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca Romania are cea mai mare rezistența la antibiotice din UE pentru anumite tipuri de stafilococ, la E.Coli și la alte bacterii, fiind necesara luarea de masuri urgente de catre Ministerul Sanatații. …

- Romania este in top 5 in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, fapt care favorizeaza apariția bacteriilor rezistente la tratament, se arata intr-un raport al Observatorului Roman de Sanatate, citat de AGERPRES.Citeste si: Plesoianu cere CEX PSD miting URIAS, pe modelul din Polonia:…

- Cu ocazia celei de-a 10-a ediții a Zilei europene a informarii despre antibiotice, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a publicat miercuri cele mai recente date cu privire la rezistența la antibiotice pe teritoriul Uniunii Europene (UE), insoțite de indrumari legate de prevenirea…

- Politica de gestionare a costurilor companiei a determinat ca an de an Antibiotice sa-si mentina gradul de indatorare in limitele trendului istoric al societatii din ultimii ani, astfel ca in primele 9 luni ale anului 2017 acesta a fost de 27,65-. "Principalii indicatori de performanta din primele 9…

- Fenomenul rezistentei la antibiotice a devenit o problema de sanatate publica. Potrivit directorului adjunct in prevenirea si controlul bolilor transmisibile al CNSP, Nicolae Furtuna, cauzele cele mai frecvente ale aparitiei rezistentei la microbiene sunt autotratamentul, prescrierea in exces a antibioticelor,…

- Utilizarea excesiva a antibioticilor pentru animale domestice devine o problema tot mai grava in lume. Asta pentru ca se creaza rezistenta la mai multe bacterii, iar ca urmare, bolile provocate de acestea ar putea sa nu mai fi tratate.

