Tot ce trebuie să știi despre Turul României pe bicicletă Turul Romaniei este una din cele mai importante curse de ciclism din sud-estul Europei și se desfașoara intre 11 și 15 septembrie, incepand din Cluj-Napoca și terminandu-se in București. Turul Romaniei este mai mult decat o competiție sportiva – este și un proiect prin care se incurajeaza mersul pe bicicleta și promovarea obiectivelor turistice ale Romaniei la nivel mondial. La ediția aceasta vor fi prezente 20 de echipe, din care 6 naționale și 14 internaționale. Printre țarile care mai trimit bicicliști la Turul Romaniei se numara Statele Unite ale Americii, Germania, Olanda, Italia, Rusia,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A 52-a ediție a Turului Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din Sud-Estul Europei, va avea loc, toamna aceasta, in perioada 11-15 septembrie. Traseul trece și prin Buzau. Echipa naționala a Romaniei va da piept cu unele dintre cele mai puternice echipe cicliste din lume, pe un…

- Festivalul de muzica Untold din acest an, organizat in perioada 1-4 august și ajuns la a cincea ediție, a presupus o investiție de 16 milioane de euro, 40% din aceasta suma fiind asigurata din biletele și abonamentele vandute. „Vanzarea abonamentelor și biletelor reprezinta 40% din venituri, 40% din…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Romaniei (a 52-a) va avea loc in perioada 11-15 septembrie, pe durata a cinci etape, cu startul la Cluj-Napoca si sosirea la Bucuresti, potrivit site-ului oficial al competitiei. Prima etapa va avea loc pe 11 septembrie, cand startul in Mica Bucla…

- F. T. La inceputul saptamanii, ofițeri de la Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitati din cadrul IPJ Prahova, impreuna și cu și doi elevi aflați intr-un stagiu de practica in cadrul Secției nr.1 Ploiești, au desfașurat o activitate de prevenire a furturilor din autovehicule lasate pe strazile…

- Un seism cu magnitudinea 3.0 grade a fost inregistrat, in judetul Buzau, la ora 03.37. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.53 N ; 26.43 E, la 125 km N de Bucuresti, 53 km NV de Buzau si 5 km N de Gura Teghii.Este cel de al cincilea cutremur inregistrat, in zona Vrancea, in numai cateva zile.UPDATE.La…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben, una valabila in 25 de județe pana la ora 18.00, iar cealalta in București și in alte 10 județe pana marți, la ora 6.00. Potrivit ANM, in cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, precum și in nordul Olteniei și in jumatatea de nord a Munteniei…

- In urma investigațiilor desfașurate de Poliția Romana, prin Direcția de Ordine Publica, in cooperare cu autoritațile polițienești din Spania, Ungaria, Franța, Italia și Portugalia, au fost reținuți 16 membri ai unei grupari infracționale, care se ocupau cu activitați ilegale din domeniul pescuitului,…

- Festivalul „SCARȚ-UMOR” inceput ieri, 14 iunie 2019, ii așteapta pe toți iubitorii de literatura umoristica, grafica satirica și caricatura la Ateneul Național din Iași, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”. In cadrul festivalului vor fi oferite cu titlu gratuit „Caricaturi la minut” la corturile…