Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul e in coma intr-un spital din Germania si medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansele lui de supravietuire. Imagini groaznice au fost surprinse ... The post Soferul roman strivit in camioneta la Bremen are nevoie de ajutor. Trei copii il asteapta acasa appeared first on Renasterea banateana…

- Trupul neinsufletit al tinerei din Poiana Campina, care a fost batuta si bagata in coma in anul 2014 de un proxenet a fost repatriat si urmeaza sa fie inmormantat acasa, in satul natal al fetei. Ioana Condea care a murit in luna ianuarie, la cinci ani de cand a fost bagata in coma de un proxenet,…

- Barbatul din Targoviste care a fost dat disparut de catre iubita sa, in urma cu zece zile, a fost gasit mort. Trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit inghetat intr-o padure, potrivit Mediafax.

- Un barbat de 63 de ani, care locuia fara forme legale in Targoviște și a plecat de acasa in urma cu zece zile, a fost gasit mort, sambata, inghețat intr-o padure, in zona Cota 1000, județul Dambovița, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aceste modificari la Codul Rutier va…

- Cristina Pîrv a decis sa se întoarca definitiv acasa, în România. Dupa o viața traita mai ales în Italia și în Brazilia, ea s-a stabilit în Cluj-Napoca, alaturi de cei doi copii, și a povestit pe larg pentru doarvolei.ro ce a facut-o sa revina pe meleagurile…

- De cinci ani, Ioana indura chinul pe un pat de spital din Koln, unde ajunsese mai mult moarta decat vie, dupa bataia crunta incasata de la iubitul unei prietene. Aceasta o convinsese ca in Germania poate munci pe bani frumoși, pentru a-i asigura copilului sau o viața mai buna. Pe 13 ianuarie, tanara…

- Muzicianul, pictorul si poetul Adrian Berinde a murit, in noaptea de miercuri spre joi, la varsta de 61 de ani. Artistul suferea de cancer metastazat pe oase. Nascut la Oradea, in data de 4 mai 1958, Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boala grea de care spera sa scape in urma unui…

- Viața de bugetar de lux: mai mult acasa decat la serviciu. Unul dintre șefii ITM Gorj „a fugit” de responsabilitatea funcției și a decis ca primele trei luni ale anului viitor sa stea acasa. Ovidiu Ilie, inspectorul șef adjunct al ITM Gorj, și-a luat concediu fara plata pana la finele lunii martie a…