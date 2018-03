Tot ce trebuie sa stii despre gestiunea si contabilitatea unui magazin online. Documente financiare, tipuri de impozitare, TVA

Stiri pe aceeasi tema

- Comerțul online va fi mult mai atent supravegheat: ministerul Comunicațiilor regandeste implicarea autoritatilor in cel mai dinamic mecanism comercial al momentului. Ar putea fi inființata chiar o institutie care sa verifice si sa certifice calitatea unui magazin online.

- Pe plan global se observa, de cativa ani mai ales, o tendinta tot greu de ignorat: asa numitele "brick and mortar stores" se inchid in numar din ce in ce mai mare, inclusiv cele ale unor companii de renume si cu o vechime impresionanta. In tot acest timp, e-commerce-ul triumfa si se dezvolta…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, potrivit Institutuli National de Statistica (INS). Fata de ianuarie 2017, comertul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete)…

- Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana. Si tot suntem departe de europenii deja obișnuiți cu internetul. Studii recente ne plaseaza pe ultimele locuri.

- ♦ Businessul online Floria.ro a inregistrat un avans de 20% in 2017, pana la 5,6 milioane de lei, motorul cresterii fiind in principal optimizarea canalelor de marketing. Grupul Floria, specializat in distributia si comercializarea de flori si aranjamente flo­rale, a inregistrat anul…

- BMan, magazin online de moda masculina, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fata de anul anterior, fiind vandute 47.000 de produse, din care camasile reprezinta 22%, sacourile 18%, iar pantofii 15%.

- O campanie de marketing reusita de sarbatori incepe din timp. Magazinele online pot invata de la marii comercianti si isi pot face publicitate eficient fara sa aloce sume uriase de bani sau sa plateasca specialisti pentru strategia de marketing. Iata cateva sfaturi practice care pun baza unei o campanii…

- CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an și și-a planificat investiții in suma de 81 milioane lei, potrivit proiectului de buget și cheltuieli pentru acest an, publicat pentru dezbatere de acționarul majoritar al companiei, Ministerul Transporturilor. Compania și-a bugetat venituri totale de 925,2…

- Românii prefera sa realizeze cumparaturile tot mai mult din mediul online. Cu o medie de 41% a numarului de vizite înregistrate de pe terminalele mobile, magazinele online din România au una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrala și de Est. La nivel global,…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Romanii prefera sa realizeze cumparaturile tot mai mult din mediul online. Cu o medie de 41% a numarului de vizite inregistrate de pe terminalele mobile, magazinele online din Romania au una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrala și de Est.

- Clientii Raiffeisen Bank pot autoriza platile pe aplicatia de mobile banking prin amprenta, atat pentru smartphone-urile cu sistem de operare Android, cat si pentru cele pe iOS, iar pentru utilizatorii iPhone X autorizarea se poate face cu Face ID. Clientii Raiffeisen Bank vor avea posibilitatea…

- Rata de abandon a cosului de cumparaturi este una dintre cele mai mari provocari ale magazinelor care fac comert online. Cei care au afaceri pe internet vor avea tot mai mult de furca in a gasi calea spre inima si portofelul clientilor lor datorita sofisticarii utilizatorilor, a cresterii competitiei…

- Mașinile hibride și electrice second hand necesita atenție sporita in procesul de cumparare, deoarece, in caz de defect, reparațiile pot fi mult mai costisitoare decat pentru un automobil cu motorizare diesel sau pe benzina, potrivit unui studiu al platformei AutoDNA.ro. O verificare a istoricului pentru…

- Declarat de Forbes ca fiind in top 10 experti in marketing online, Tim Ash vine in premiera la TeCOMM, evenimentul premium de comert electronic care are loc pe 7-8 martie la Radisson Blu*****, Bucuresti.

- Soferii ar putea sa dobandeasca certificatele de inmatriculare online. Autoritatile au ajuns la aceasta concluzie dupa cozile kilometrice care se formeaza la Directia de Permise si Inmatriculare.

- Dincolo de amenzile mari pe care le pot primi toti cei care nu respecta Regulamentul General privind protectia Datelor Personale, cel mai important lucru care trebuie inteles este despre date. Mai exact, toti comerciantii online si nu numai (toti operatorii de date) trebuie sa stie ce date pot colecta,…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A. Consiliul Concurenței a anunțat ca va verifica daca tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si…

- Magazinele online asteapta vanzari cu pana la 80% mai mari pentru sarbatorile din februarie si martie, respectiv Ziua Indragostitilor, Dragobete, Martisor si 8 Martie. In ultimii ani, vanzarile din aceasta perioada au crescut constant iar succesul magazinelor online depinde de cum se organizeaza si…

- Comerțul online din România este estimat în anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decât anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piața care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar și automatizari care permit o mai mare…

- Comertul online din Romania este estimat in anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decat anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piata care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar si automatizari care permit o mai mare eficientizare a procesului…

- Europenii nemultumiti de produsele sau serviciile cumparate online au la dispozitie o platforma pusa la punct de Comisia Europeana pentru a-si solutiona litigiile fara sa apeleze la justitie. Concret, cei care au astfel de probleme pot depune plangere pe Platforma de solutionare online a litigiilor…

- Din februarie 2016 de cand au la dispozitie platforma ODR prin care pot depune reclamatii si solicita solutionarea problemelor legate de comertul online, peste 1200 de romani au incercat sa isi solutioneze diferendele cu magazinele online de la care au achizitionat produse sau servicii, iar in total,…

- Regulamentul GDPR (General Data Protection Regulation) va schimba regulile de protectie a datelor iar acestea vor afecta toate firmele in special site- urile si magazinele online. Din 24 mai 2018, folosirea datelor utilizatorilor se va modifica radical. Cu alte cuvinte, proprietarii de magazine online…

- Google a anuntat ca din iulie 2018 viteza de incarcare a site-ului va conta si va deveni un factor important in clasificarea cautarilor pe mobil. In Romania viteza de incarcare a site-urilor este direct proportionala cu viteza internetului in general. Pentru ca avem un internet de mare viteza webmaster-ii…

- Promotiile si achizitiile contextualizate definesc comportamentul de cumparare al romanilor in online. De sarbatori 80% dintre cei care au cumparat online au ales plata cu cardul iar cosul a avut o valoare medie 260 lei.

- Comertul online mizeaza din ce in ce mai mult pe tehnologii avansate, capabile sa personalizeze experienta fiecarui client in parte. Magazinele online trebuie sa tina pasul cu cele mai noi tehnologii, iar anul 2018 anunta o serie noua de trenduri.

- Sezonul reducerilor e in plina desfașurare și magazinele online se intrec in afișarea și promovarea de oferte atragatoare pentru clienți. Publicul target și mizele sunt mari și fiecare factor diferențiator, așa-numitul as din maneca, poate aduce vanzari mai mari.

- Samsung a lansat in Romania noua generatie a smartphone-ul de gama medie A8, model cu ecran de 5,6 inci si camera frontala duala. Samsung a lansat in 2014 primele telefoane din Seria A care acum a ajuns la a patra generatie. Noul A8 imprumuta caracteristici de la modelul de varf de gama S8, insa pretul…

- Mark Zuckerberg a anuntat public ca utilizatorii de Facebook vor avea acces mai mare la postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul paginiilor de business si media. Schimbarea va afecta micile afaceri online iar antreprenorii la inceput de drum vor fi nevoiti sa faca cateva modificari…

- Potrivit sursei citate, Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV) are in curs de finalizare datele tehnice pentru noile proceduri online. ”Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor se afla in faza definitivarii cerințelor de sistem in vederea…

- Afacerile colaborative, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, se vor inmulți anul viitor, aparand inclusiv inițiative romanești, arata o analiza a agenției de marketing Perceptum. Accesul rapid, organizarea eficienta și convenabila, precum și utilizarea resurselor existente constituie…

- Compania ceha Fashion Inspiration Group, care a intrat pe piata locala in luna iunie a acestui an prin intermediul platformei online glami.ro, dedicata retailerilor de moda, si-a atins tinta de venituri generate pentru parteneri pentru 2017 - 2 milioane euro, inainte de sfarsitul anului. Pentru…

- O noua metoda de a face acte caritabile pare sa prinda la romani. Tot mai multi decid ca, atunci cand fac cumparaturi online, sa lase o suma destul de mica pentru a fi donata unei cauze nobile. Chiar daca in buzunarul clientului nu se simte, la final de an bilantul este imbucurator: zeci de mii de euro…

- Pentru magazinele online este esential ca experienta clientului, a utilizatorului sa fie placuta si eficienta. De asemenea, Google claseaza pe prima pagina in motorul de cautare site-urile care ofera o experienta placuta vizitatorului. Combinate acestea duc la mai multi vizitatori si cresc sansele de…

- Retailerul eMAG a dezvaluit cele mai traznite cautari pe care utilizatorii le-au facut pe platforma online. Numarul total de cautari din 2017 s-a apropiat de 235 de milioane, in crestere cu 65%.Top zece cautari: telefon, televizor, Kendama, laptop, aspirator, anvelope, Nike, ceas, Samsung,…

- Cat banii cheltuie romanii pe cadourile de Craciun. LISTA preferintelor O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata…

- CADOURI DE CRACIUN. Doar un sfert dintre respondenti spun ca aloca mai mult de 200 de euro pentru cumpararea cadourilor de Craciun. ”Cei mai multi romani, 34,4%, cheltuiesc intre 100 si 200 de euro. Aproape 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, in timp ce 12,5% dintre cei ei nu aloca…

- Doi specialisti in credite pentru IMM de la Banca Transilvania raspund vineri, 15 decembrie 2017, de la ora 12.00 la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro si HotNews.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT", pe tema creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - IMM. Daniel Szekely si Marsela…