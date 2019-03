Tot ce trebuie să știi despre cea ma accesibilă ofertă de închirieri auto din București Situațiile in care avem nevoie sa inchiriem o mașina pot fi numeroase. Vizita unui colaborator din strainatate, deplasarea intr-o alta regiune a țarii in care este mai comod sa ajungem fara mașina personala, organizarea unei deplasari cu echipa de la birou sau nevoia unei mașini de serviciu pentru un angajat temporar al companiei, toate acestea sunt cateva dintre situațiile in care a avea la indemana serviciile unui partener care se ocupa de inchirieri auto este extrem de util. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 80 de institutii de invatamant - licee, universitati, dar si centre de cursuri si de tabere din strainatate isi prezinta oferta educationala sambata si duminica la Bucuresti, in cadrul...

- Miercuri seara, Dorian Popa a fost implicat intr-un accident de mașina, produs in zona Universitații. Artistul a povestit cum s-a intamplat totul, in urma sutelor de mesaje primite pe contul de socializare, din partea fanilor. „Cand am vazut ca toata lumea este bine, mi-am dat seama ca seara este buna.…

- O mașina de tip dubița a luat foc in centrul Capitalei, pe soșeaua Kiseleff.Deocamdata nu se știu cauzele incendiului, dar la fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale.

- Ministerul Apararii Nationale, prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judetean Bihor, transmite informații utile despre baietii si fetele, absolventi ai invatamantului gimnazial, liceal cu diploma de bacalaureat sau viitori absolventi ai invatamantului liceal, care vor sa urmeze…

- Atunci cand alegi calea aerului pentru a calatori pana in unul din marile orase ale tarii, precum Bucuresti sau Cluj, ori cand masina personala este in service pentru o perioada mai lunga de timp, cea mai buna varianta de transport este oferita de firmele de inchirieri auto. Cu ajutorul acestor servicii,…

- Accident fara precedent in care a fost implicat un vehicul autonom. O mașina Tesla Model S a lovit un robot in timp ce era condusa in modul autonom. Incidentul a avut loc duminica, 6 decembrie, in Las Vegas, unde se fac pregatiri pentru inceputul targului de tehnologie Consumer Electronics Show. Șoferul…

- Sute de blocuri din sectoarele 2 si 3 din Bucuresti au ramas de luni fara apa calda si caldura, in urma unei avarii RADET. Avaria s-a produs in urma cu o saptamana in zona Calea Vitan - Piata Bobocica, anunta RADET intr-un comunicat de presa. Astfel, sunt oprite 10 puncte termice…

- Circulația este deviata in zona Piața Romana din București, dupa ce o mașina a luat foc. Pompierii au intervenit la fața locului pentru a stinge flacarile. Alerta s-a dat, vineri, dupa ce un autoturism a fost cuprins de flacari pe bulevardul Gheorghe Magheru din București. Reprezentanții Brigazii Rutiere…