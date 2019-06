Tot ce trebuie să știi despre BMW Seria 5: Date tehnice, consum, altele “Cinciarul” celor de la BMW este una dintre mașinile de lux ravnite la nivel mondial de pasionații de automobile ce imbina cu succes conceptul de confort cu cel sport. BMW Seria 5 este, de departe, o mașina impunatoare prin forme și dimenisuni, iar dotarile in materie de tehnologie ale constructorului german vin sa dovedeasca inca o data ca mașinile nemțești sunt de neegalat. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceaiul verde este bogat in antioxidanți benefici pentru sanatatea organismului, fiind ideal pentru curele de detoxifiere. Acesta este obținut din planta Camelia Sinensis și iși are originea in China.

- Europa a fost luata cu asalt de mașinile electrice, astfel ca tot mai mulți constructori auto aleg sa se adapteze noilor norme de evitare a poluarii, echipand mașinile cu motorizari electrice sau hibrid. Se vorbește tot mai des de renunțarea la carburanți pentru mașinile de zi cu zi, iar stațiile de…

- Un barbat a decedat iar altele patru persoane au fost transportate la spital cu diferite traumatisme dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent in apropiere de Comrat. Incidentul a avut loc astazi in jurul orei 10:00.

- Berarii cehi au exportat anul trecut o cantitate record de 5,16 milioane hectolitri de bere, in crestere cu 11% comparativ cu 2017, iar pentru prima data in istorie volumul exporturilor de bere in cisterne si butoaie l-a depasit pe cel in sticle si cutii, a anuntat Asociatia producatorilor de bere…

- Mașinile au fost intotdeauna marea pasiune a lui Cristiano Ronaldo, acesta cheltuind peste 10 milioane de euro pentru a avea cele mai noi și mai spectaculoase modele de limuzine și supercars. Pana acum, cel mai scump autoturism din garajul sau era un Bugatti Veyron Super Sport, in valoare de 2,5 milioane…

- Pretul oualor la producatori, conform Observatorului Preturilor UE, a scazut fata de decembrie 2018 cu 15%, iar in prezent un ou se vinde la poarta fermei la "un pret de faliment", in medie, cu 28 de bani bucata, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van, relateaza…

- Juniori LA SCOR… Fotbalistii juniori Under 15 de la Comstar Vaslui au obtinut cea de-a opta victorie din cadrul Ligii Elitelor U15 – Seria 2. Elevii lui Sorin Sava si Catalin Grigore au incheiat rapid conturile cu FC Bacau, pe care au invins-o cu 5-1, pe stadionul “Proletarul” din Bacau. Calificati…

- Iulius Mall a pregatit pentru acest sfarșit de saptamana un program special de actiuni conexe, in centrul atentiei fiind mai ales copiii. Ei vor putea participa la ateliere de creatie si la spectacole de teatru de papusi. Pentru cei mari, Iulius Mall a pregatit o oferta variata de branduri la cumparaturi,…