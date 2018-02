Stiri pe aceeasi tema

- A inceput Postul Mare. Ce sa faci si ce sa nu faci in Postul Pastelui Postul Mare (Postul Pastelui) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. POSTUL MARE 2018. Postul Paștelui…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. Începând de luni, 20 februarie, creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat în "Saptamâna Alba", perioada în care nu trebuie sa mai consume carne, iar în zilele de miercuri și vineri din aceasta saptamâna se…

- Potrivit randuielii bisericesti, inainte de inceperea Postului Mare, parcurgem o saptamana pregatitoare, de trecere, numita in popor Saptamana branzei. Incepand de astazi, in aceasta saptamana nu se mai consuma carne si se face dezlegare la oua, lapte, branza si peste, inclusiv in zilele de miercuri…

- CHIȘINAU, 11 feb — Sputnik. Astazi este duminica lasatului sec de carne sau a Înfricoșatoarei Judecați. Postul Sfintelor Paști este unul aspru, din acest motiv Biserica a rânduit ca trecerea de la mâncarea de dulce la cea de post sa se faca treptat. Începând…

- Duminica Infricoșatoarei Judecați (a lasatului sec de carne) Matei 25, 31-46 Zis-a Domnul: Cand va veni Fiul Omului intru slava Sa și toți sfinții ingeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna inaintea Lui toate neamurile și-i va desparți pe unii de alții, precum desparte pastorul…

- Solista de muzica populara Sava Negrean Brudașcu are o poveste de viața cu totul aparte. Artista a dezvaluit, intr-un interviu, ce s-a intamplat la nașterea sa. Sava Negrean Brudașcu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania. Artista s-a nascut pe 2 iunie 1947, intr-un…

- Mii de romani din țara și de peste Prut s-au adunat pe 3 februarie la Palatul Național “Nicolae Sulac” din Chișinau pentru spectacolul “La frați nu se pun hotare”. Pe scena au urcat peste 30 de artiști din Republica Moldova și Romania, acompaniați de Orchestra „Lautarii” din Chișinau, dirijata de maestrul Nicolae…

- "De cand am iesit din puscarie am facut donatii de 30 de milioane de euro, cu ajutorul Domnului. A murit Vadim, Rockefeller, 103 ani, a avut mii de miliarde, a luat ceva cu el? Eu iau toate astea de pe pamant, eu le iau cu mine, las ceva la familie, de ce sa fiu fraier cand pot sa am palat cu diamante…

- Gigi Becali a oferit sume de bani impresionante calugarilor de la Muntele Athos, pe care i-a vizitat in numeroase randuri. Gigi Becali, care a ajutat numeroase persoane aflate in mare nevoie , este cunoscut pentru faptul ca este o persoana extrem de credincioasa. El a facut donații pentru multe lacașe…

- In sfarșit, a nins. A venit iarna și la noi. Și, odata cu ea, s-a marit numarul problemelor. Sau, mai bine zis, au ieșit la suprafața, s-au accentuat. Ca de obicei, din an in an, nu avem suficienta tehnica de deszapezire, nu avem suficienți lucratori, nu avem... nu știu ce nu avem, vorba președintelui…

- Despre oamenii din Silistea Gumesti se spune ca sunt cei mai egoisti, individualisti si morocanosi de prin partile Teleormanului. Localitatea a devenit cunoscuta datorita lui Marin Preda.Silistea inseamna Marin Preda. Nu poti umbla prin sat fara sa intalnesti pe cineva dintre alde Moromete,…

- Un preot din Romania a initiat o retea de socializare, asemanatoare cu gigantul Facebook. "tecunosc.ro este o platforma de retea sociala. Cu noua functie, utilizatorul poate posta, fotografii, filme, idei.Utilizatorul inregistrat are propriul blog si forum, propria biblioteca de carti in format electronic…

- Elena Merișoreanu a facut declarații despre femeia care a jefuit-o și care a lasat-o fara bijuteriile din aur. Femeia respectiva este grav bolnava. Cantareața de muzica populara Elena Merișoreanu a ramas fara un sfert de kilogram de aur dupa ce, de curand, menajera sa i-a furat o parte din bijuterii.…

- Una dintre marile suferințe ale marii cantarețe de muzica populara Maria Ciobanu este ca nu și-a putut vedea fiul timp de 25 de ani. Interpreta de muzica populara Maria Ciobanu este mama a trei copii, Leontina, Camelia și Ionuț. Ionuț Dolanescu este fiul pe care artista l-a avut din povestea de dragoste…

- Zilele acestea senine ne duc cu gândul la Lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o, rostind: „Sa fie Lumina”. Și s-a facut Lumina… Și daca soarele generos lumineaza pamântul, oare noi, oamenii, n-ar trebui sa ne dam seama ca nopțile sunt destul de întunecate…

- Andreea Marin si-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul in care a trebuit sa iși ia adio de la mama sa. Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT si II GATESTE "Acum ca e iarna imi amintesc de cizmele tatei, aveau un sunet special, scrasneau prin…

- Luiza Radulescu Pintilie Doua intamplari, la vreo patruzeci de ani distanta. Cea dintai, traita in curtea bunicilor mei, in Ajunul de Boboteaza ce coborase ghirlande de promoroaca peste satul Dumbravesti de pe Valea Slanicului. Cea de-a doua – in aceste zile de inceput de an, in fata televizorului,…

- Soțul din inchisoare nu vrea sa mai divorțeze de Laurette. Reacția lui Ciprian Nistor vine dupa ce acesta și-a acuzat soția ca are relații extraconjugale. Ciprian Nistor, condamnat la 15 ani de inchisoare, i-a trimis sotiei un munte de cadouri, in speranta ca va reveni in bratele lui. Insa, mulatra…

- Mare mai este gradina Domnului si multi preoti mai sar gardul. Un preot din Iasi a demonstrat ca odata ce licoarea lui Bacus este turnata fara limita pe gat, nu mai tii cont de nimic si faci spectacol indiferent de consecinte. Constantin Teleman, un barbat de loc de prin comuna ieseana Costuleni, a…

- Municipalitatea resiteana promitea ca va schimba regulile vizavi de reclamele care incarca greu aspectul urbei. Iar joi, 11 ianuarie – in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de arhitectul-sef Mihaela Copia –, primarul Ioan Popa ne-a aratat zeci de poze ilustrand cladiri pe a caror fatada…

- Sfantul Botez este prima taina a Bisericii. Fara Botez nimeni nu poate fi socotit membru al Bisericii. Cuvantul Botez provine din limba greaca: verbul baptizo inseamna „a scufunda”. De aceea pruncul trebuie „scufundat” in apa din cristelnița. Numele copilului trebuie sa fie al unui sfant sau al unei…

- Copiii și sfinții Iți sunt dedicați Ție, Doamne! Alții se razvratesc impotriva Ta. Copiii și sfinții sunt linia de demarcație dintre Imparația Cerurilor (existența plina de lumina) și intunericul inexistenței (Matei 18, 2-5).Pazitorii copiilor se numesc pe ei inșiși parinți, dar abandoneaza ...

- Sarbatoarea Bobotezei a adus sambata sute de credincioși la bisericile din oraș. Preoții au ținut slujbe de sfințire a apei in ziua de Boboteaza, zi care marcheaza botezul lui Iisus in raul Iordan, vazuta ca o manifestare catre lume a Fiului lui Dumnezeu. Oamenii au luat apa sfințita, care, spune tradiția,…

- De ce nu taie mama cu cutitul duminica Anul trecut m-a asteptat mama cu nerabdare sa ajung acasa, in Bucovina. Si pentru ca nu ma vazuse demult, dar si pentru ca venise de la biserica si, stiind ca eu trebuie sa sosesc, isi cumparase un pepene si statea cu el in fata, asteptandu-ma... ca sa…

- Creștinii ortodocsi care respecta calendarul bisericesc vechi sarbatoresc duminica, 7 ianuarie (25 ianuarie în calendarul vechi), Nasterea Domnului Iisus Hristos – Craciunul. Nasterea Domnului este vestita în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, de catre cete de colindatori…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- CHIȘINAU, 2 ian — Sputnik. Biserica Ortodoxa face astazi pomenirea Sfântului Ioan de Kronștadt, sfântul care a prevestit în 1901 evenimentele tragice prin care urma sa treaca peste câțiva ani Rusia, dar și despre omorul ritualic al țarului Nicolai al II-lea. © Facebook…

- Dr. Lucia Daina, de la Spitalul Județean Oradea, a informat ca tanara se afla in continuare in coma indusa, la secția de terapie intensiva a unitații spitalului. La orele pranzului, pacienta a fost supusa unei reevaluari medicale efectuandu-se o noua examinare de computer tomograf. Amintim…

- Te tulbura grijile lumesti? Graieste: „Lumineaza-ma, Iisuse, cum sa imi rezolv problema si fa sa ma port dupa voia Ta sfanta!" Cand esti tulburat, stresat si ai necazuri sau esti intr-o situatie fara iesire, sa spui aceasta rugaciune mare din 17 cuvinte! Vrajmasii se vor risipi si vei primi…

- Soții sinucigași din Iași sunt conduși pe ultimul drum joi, 28 decembrie. Decanul facultații de Istorie din Iași a transmis un mesj zguduitor. Bogdan Petru Maleon, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, și soția sa, Anda Elena, descoperiți morți in locuința lor din Iași, sunt victimele…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotul Sarbatori religioase greco-catolice: a Sf. si dreptilor: Iosif - logodnicul Nascatoarei de Dumnezeu, David - pf. si imparatul, si Iacob - rudenia Domnului. Sf. 20.000 m. arsi de vii in…

- Aceștia spun ca barbatul și-a iubit enorm soția, pe Anda. "Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie privește inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru și Anda-Elena Maleon! Nici un cuvant nu poate zugravi tristețea care ne-a cernit…

- Reprezentantii Facultatii de Istorie au postat un mesaj profund, impresionant, dupa tragedia din familia profesorului Maleon. „Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie priveste inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru si Anda-Elena Maleon! Nici un…

- Mesaj al Patriarhului Daniel cu prilejul sarbatorii de Craciun Patriarhul Daniel intr-o adresare publica. Foto: basilica.ro. Crestinii sarbatoresc astazi Craciunul. În cursul diminetii, credinciosii participa la liturghie, iar copiii merg la colindat cu steaua, vestind nasterea lui Iisus Hristos.…

- Papa Francisc a lansat un apel la eliberarea ostaticilor din intreaga lume. Totodata, Suveranul Pontif a transmis rugaciunile sale victimelor furtunii tropicale Tembin, care a facut peste 200 de morți in sudul Filipinelor, relateaza AFP. „In aceste ore care ne despart de Craciun, gasiti o clipa de liniste…

- Accidentul s-a produs pe o autostrada din Palma de Mallorca, Spania, unde traiește mare parte din familia Ancuței. Potrivit presei spaniole, Toni Carcu a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu de pe o șosea suspendata, a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul de protecție și a cazut…

- Doamne, ca un pamant sec si neudat de atata vreme te doresc Coordonata a vietii, n am cum sa te uit, bati mereu in inima mea, oriunde as fugi, in tine raman, acolo m ai zidit Amintirile tale inoata inapoi, pergamentul lor arde in interior, focul pasiunii nu se clatina, ai ritmul cuvintelor, in camera…

- NIFON PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP SI MITROPOLIT IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL SI TUTUROR DREPTMARITORILOR CRESTINI DIN ARHIEPISCOPIA TARGOVISTEI, HAR, PACE SI AJUTOR DE LA DUMNEZEU, IAR DE LA NOI, ARHIPASTORUL VOSTRU, PARINTEASCA IMBRATISARE SI „ ARHIEREASCA BINECUVANTARE „Taina straina…

- Duhovnicul Paisie Olaru spune ca rugaciunea ne vindeca sufletele și este cel mai mare dar de la Dumnezeu. Daca vrem sa rezolvam orice problema sufleteasca, sa scapam de necazurile inimii, este bine sa citim dimineața Acatistul Maicii Domnului, iar seara Paraclisul Fecioarei și Crezul, neaparat o…

- Rugaciunea grabnic-ajutatoare care se citeste in casa in care exista neintelegeri, certuri, gelozie, vrajba si necazuri! „Rugaciunea soților stapaniți de patima geloziei, a certurilor și neințelegerilor Iubitorule de oameni, Imparatul veacurilor si datatorul bunatatilor, Care ai stricat peretele cel…

- Unul dintre cei mai respectați medici din orașul Birlad, directorul Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman”, Viorel Petcu, a incetat din viata, duminica, dupa ce a pierdut lupta cu boala incurabila.

- Florin Tanasescu Te-ntreb, asa-ntr-o doara, ca sa ma aflu-n treaba: pe Tine, Cel de Sus, din ceruri, Dumnezeu te cheama, sau gresesc? Sa stiu si eu de ce, cam pentru ce si cui sa ma caiesc din An in Paste. Și de ce gandu-mi da tarcoale sa ma spovedesc, si-apoi, de pot sa ma trezesc de dimineata, chiar…

- Sf. Ier. Modest s-a nascut din parinti creștini, printr-un miracol. Parinții sai au viețuit impreuna 40 de ani fara a putea avea copii. La rugaciunile fierbinți ale lui Eusebiu și Teodula, Dumnezeu a raspuns, prin trimiterea acestei Scantei din Sine oamenilor de pe Pamant. Modest s-a nascut in orașul…

- Matușa criminalei de la stația de Metrou Dristor a aflat de la vecini despre crima comisa de nepoata sa, Magdalena Șerban. Jana Șerban povestește ca a fost vizitata de femeie in urma cu aproximativ patru luni și știe ca intre ea și parinții ei existau conflicte. Jana Șerban locuiește in cartierul craiovean…

- Vineri, 15 decembrie, și sambata, 16 decembrie 2017, la Complexul Militar Brașov (Casa Armatei), preotul militar Bogdan Oancea ofera publicului brașovean prima reuniune corala din Postul Craciunului. Aceasta reuniune corala reunește coruri de diferite confesiuni care vor sa aduca prin armoniile lor…

- Omenirea este amenințata de o putere nebanuita care ar putea declanșa un adevarat razboi, conform premoniției facute de parintele grec. „Copii, imi cereți sa va spun despre cel de-al treilea razboi mondial, imi cereți sa va spun despre țara noastra, ce se va intampla, unde se va opri aceasta…

- Parca niciodata nu a fost o mai mare mobilizare pentru salvarea unui om in Romania.Sute de oameni, din toate colturile tarii, sute de romani, au mers sa doneze sange pentru politistul de la SAS Suceava grav ranit in timpul unei perchezitii. Fiul meu e spre bineacesta e mesajul tatalui lui Cipri transmis…

- Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei va ramane in memoria și in inimile noastre unul dintre cele mai importante simboluri de ințelepciune și demnitate. Plecarea sa dintre noi reprezinta o pierdere pentru intreaga națiune romana. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Daniel Ștefan Dragulin, primarul…