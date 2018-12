Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 4 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit primarului orasului Strasbourg, Roland Ries, citat de Le Figaro.

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat socata si intristata de atacul care a avut loc marti in orasul francez Strasbourg, dupa ce un individ inarmat a deschis focul asupra unor persoane in centrul orasului, omorand cel putin patru persoane si ranind alte 11, relateaza cotidianul Le Figaro.

- Cel putin patru persoane au fost ucise marti, in Piata de Craciun din Strasboirg, si altele au fost ranite, iar presupusul autor al atacului este Cherif C., nascut in 1989, potrivit unor surse citate de Le...

- Renate Weber, europarlamentar, a vorbit despre incidentul de la Strasbourg. Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs in orasul francez Strasbourg, potrivit Le Figaro. „Schimb de...

- La data de 29 octombrie a.c., in jurul orei 20.30, o femeie a sesizat poliția in legatura cu faptul ca, in timp ce se afla pe strada Lunga din municipiul Sibiu, un tanar necunoscut i-a smuls geanta și a fugit. Read More...

- Autor: Adrian SEVERIN La ce te mai poți aștepta de la o entitate care iși indica domiciliul intr-un loc și domiciliaza in altul?! Ma refer, in speța, la Comisia de la Veneția, care are sediul la Strasbourg. Ca in faimoasa expresie atribuita lui Tudor Arghezi, ea una spune și alta… fumeaza. Citind…

- Presupusul autor al crimei din noaptea de vineri spre sambata din zona garii din municipiul Slatina, dat in urmarire nationala, s a predat sambata dupa amiaza politistilor de la Transporturi Feroviare Craiova, el urmand a fi adus pentru audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, potrivit procurorului…

