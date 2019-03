Tosca, cea mai puternica opera a lui Puccini, intr-o noua premiera pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 30 martie 2019, si duminica, 31 martie 2019, premiera spectacolului "Tosca" de Giacomo Puccini.



Regia, decorul, costumele si light design-ul poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul Operei Nationale Bucuresti va fi pregatit de catre Daniel Jinga, iar corul de copii de catre Smaranda Morgovan. Asistenti de regie, Claudia Machedon si Paula Gherghe.



Pentru premiera de pe scena Operei Nationale Bucuresti, regizorul Mario De Carlo a pregatit o punere in scena ambitioasa, dupa cum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anii l-au schimbat si pe Nadir! Niciodata nu s-a bazat pe nimeni si a crezut in visurile lui pana la capat. In spatele artistului mereu vesel si pus pe sotii se ascunde o poveste de viata impresionanta.

- Ministrul austriac de externe l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Viena, Alexander Șcerba, pentru a da explicații privind interdicția de a intra in Ucraina pentru șeful unei secții a postului ORF, Christian Verschutz, și a declarat ca acest pas contravine valorilor Acordului de asociere cu UE, a…

- Programul "Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019" a luat startul oficial, și nu oriunde, ci la peste 2.000 de metri altitudine! La Balea Lac și la hotelul de gheața, turiștii au avut parte de o cina impresionanta, compusa din 5 preparate gatite din produse locale,

- Comisia Europeana a lansat, joi, o procedura de infringement contra Austriei. Motivul sanctionarii il reprezinta controversata lege privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor pe teritoriul austriac, act normativ intrat in vigoare la…

- Presedintele Klaus Iohannis cere asigurari ca PSD nu va cere debarcarea actualului sef SRI, Eduard Hellvig, în luna martie, atunci când i se va termina mandatul din fruntea Serviciului Român de Informatii.

- ”Ieri a avut loc, la Ateneul Roman, ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Au participat, alaturi de oficialii de la Bruxelles si de cei romani, diplomații acreditati la Bucuresti, oameni de afaceri si jurnalisti. M-am bucurat ca, cel putin, aparentele…

- Fostul ministru de Interne și fondator FSN și PDSR, Doru Ioan Taracila, revine in viața politica, dupa ce o perioada se retrasese. Taracila revine in PSD și are funcția de vicepreședinte al PSD Calarași, revenire facuta cu acordul conducerii centrale, din moment ce secretarul general al PSD, Codrin…

- O ambulanța care a ramas inzapezita a fost scoasa din „necaz” printr-o metoda arhaica sau „rurala”. Mașina ambulanței avea cauciucuri de vara, și alea tocite bine. Scena a fost filmata de martori, care au postat imediat imaginile pe Facebook. S-a intamplat la Turda. Mașina a mers la o solicitare, dar…