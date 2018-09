Stiri pe aceeasi tema

- Torționarul Ion Ficior a murit, miercuri, in spitalul penitenciarului Jilava, la varsta de 90 de ani. Acesta ispașea o condamnare de 20 de ani, pentru crime impotriva umanitații . Fostul comandant de la Periprava este acuzat ca a ucis peste 100 de deținuți politic.

- Tortionarul Ion Ficior a murit in inchisoare, miercuri, la varsta de 90 de ani. Ficior se afla in penitenciar dupa ce a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crimele comise in regimul comunist.

- Fostul judecator Stan Mustata, aflat in inchisoare pentru luare de mita, a murit, miercuri, la Spitalul 39;Carol Davila 39;, in urma unui infarct miocardic, a declarat, joi, pentru AGERPRES, avocata lui, Lorette Luca. Aceasta a precizat ca va face plangere penala impotriva conducerii Penitenciarului…

- Realizatorul Romania Tv, Victor Ciutacu, a reacționat dur dupa ce a aflat ca judecatorul Stan Mustața a murit in inchisoare.Ziua Z - Milioane de romani afla cu cat le crește pensia pana in 2021! Controversata lege a pensiilor, in dezbatere publica „Ala care a semnat mutarea la 2 noaptea…

- Judecatorul Stan Mustața a murit în penitenciar, potrivit portalului stiripesurse.ro! Cunoscut drept judecatorul lui Dan Voiculescu, în dosarul ICA, Mustata a ajuns în spatele gratiilor, dupa ce a fost condamnat pentru luare de mita

- Un copil din Iasi, pe nume Mihaita si-a pierdut viata dupa ce s-a electrocutat la un aparat de radio. Tatal sau, Constantin Victor Dragomir, in varsta de 40 de ani modificase aparatul printr-o improvizatie, nereusita din cate se pare, asa fel incat sa poata auzi manelele pana in curte. Baiatul a fost…

- Florin Buliga ar putea scapa de condamnarea pe viața, pe ”caz de boala”. Medicii legiștii specialiști in psihiatrie, care l-au examinat timp de mai multe saptamani, l-au gasit apt de pușcarie pe criminalul din Brașov. Diagnosticul pe care i l-au pus lui Buliga, dupa ce și-a injunghiat soția și pe cei…

- Șoferul care a provocat un accident in care au murit patru persoanea și doua au fost ranite, condamnat la 12 ani de inchisoare, cu privarea de dreptul de conduce mijloace de transport timp de 5 ani.Accidentul s-a petrecut in toamna anului trecut, la iesirea din satul Valea Perjei.