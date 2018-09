Pe ultimul etaj al tortului sunt pictate doua personaje de poveste, un print si o printesa, care contureaza aspectul de regalitate al evenimentului. Mirii au apelat la un atelier de cofetarie couture specializat in torturi și prajituri cu design unicat. Mai mult, atelierul este cel care a adus in exclusivitate in Romania tortul preferat al Reginei Elisabeta și al Curții Regale a Marii Britanii, tort ales și pentru nunta lui Lady Diana cu Printul Charles.