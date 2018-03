Tort de ciocolată cu mure şi piersici Mod de preparare Tort de ciocolata cu mure si piersici Preincalzesti cuptorul la 180 de grade si tapetezi cu hartie de copt o tava de 24 cm diametru. Faina o amesteci cu cacaoa. Torni apa fierbinte peste ciocolata si amesteci usor pana la omogenizare. Dai amestecul la rece.

Mixezi ouale cu un praf de sare si cu zaharul pana isi tripleaza volumul. Adaugi crema de ciocolata in fir subtire peste oua si continui mixarea la viteza mai mica. Opresti mixerul. Incorporezi ingredientele uscate usor, cu o spatula, cu miscari de jos in sus.

Torni compozitia in tava si coci blatul timp de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Copilul meu, de exemplu, a indragit spontan brocoli (niciunul dintre noi, parintii ei, nu consumam brocoli pana la ea si nici nu prea vazusem in familiile noastre) in schimb nu suporta ardeiul gras proaspat si mirosul lui tare si de neconfundat. Incerc sa ii dau ardei gras sub forma de ardei gras…

- Mod de preparare Placinta cu spanac si oua de prepelita Intr-un castron mixezi untul moale la temperatura camerei impreuna cu smantana, oul, galbenusul si otetul pana obtii o crema. Adaugi faina amestecata cu praful de copt si sarea. Framanti un aluat neted pe care il invelesti intr-o folie…

- De ce ai nevoie pentru chec 360 g faina alba180 g zahar1 lingura praf de copt3 oua120 ml ulei300 g iaurt2 lingurițe esența de vanilie60 g unt1 lingurița scorțișoara150 g zahar brun Cum se prepara checul cu iaurt și scorțișoara Dai…

- Pentru foi se pun la fiert uleiul cu laptele si zaharul iar dupa cateva clocote adaugi mierea,bicarbonatul si amesteci bine.Dai de pe flacara si adaugi cele 2 oua batute bine si turnate in fir subtire,amestecand in continuu. Adaugi scortisoara si faina amestecand cu o lingura, la inceput apoi se…

- Pulpe de pui cu cartofi și sos de usturoi la cuptor Ingrediente 6 pulpe de pui1 lingura mix de condimente3 linguri unt500 g spanac450 g cartofi, feliați2 linguri patrunjel tocatsarepiper Pentru sos 50 g unt4 caței de usturoi, pisați2…

- Ingrediente 450 g spaghete 150 g salam picant, feliat marunt 850 g pasta de tomate 250 g mozzarella sau telemea rasa 150 g cașcaval, ras 2 oua ½ lingurița usturoi pudra ½ lingurița oregano ½ lingurița busuioc sare piper Mod…

- Oricat am incerca sa nu mai mancam prajituri, tentatia exista si rezista, mai ales daca vorbim de prajituri facute acasa. Am descoperit o prajitura de care nu mai auzisem. Se numeste Nașa. Poate stie cineva de ce se numeste asa, cu toate ca dupa ce o devorezi poate sa se numeasca oricum. (Cititorii…

- Ingrediente 370 g faina350 g zahar1 lingurița sare6 linguri pudra de cacao2 lingurițe bicarbonat de sodiu330 g unt topit2 lingurițe esența de vanilie500 ml apa, la temperatura camerei2 linguri oțet de mere Pentru glazura370 g zahar pudra130…

- De ce ai nevoie pentru chec cu citrice și glazura caramel 300 g faina 1 plic praf de copt 75 ml lapte 1 lingura zeama de lamaie 110 g unt 150 g zahar 1 praf de sare 2 oua ½ lingura esența de vanilie 3 portocale Pentru glazura…

- De ce ai nevoie pentru prajitura cu ciocolata și foi de napolitana 4 foi de napolitana 125 ml frișca lichida 250 g frișca batuta 250 g ciocolata neagra 50 g ciocolata alba Cum se prepara prajitura cu ciocolata și foi de napolitana Incalzești frișca lichida,…

- De ce ai nevoie pentru clatite americane de post 300 ml lapte de migdale 1 lingura zeama de lamaie 2 linguri semințe de chia 3 linguri apa 300 g faina 1 lingurița praf de copt 1 praf de sare 1 lingura ulei Cum se prepara clatitele americane…

- De ce ai nevoie pentru piure de urzici 2 kg urzici 1 ceapa, tocata 3-4 linguri ulei 2 linguri faina 2-3 lingurițe usturoi zdrobit mamaliguța calda, pentru servire ou prajit, pentru servire sare piper Mod de preparare – Piure de…

- Mod de preparare Briose cu nuci si branza cu mucegai Pui nucile, taiate marunt, la prajit in cuptor pentru 5 minute.Intr-un bol mixezi ouale cu laptele, uleiul de masline si branza de burduf, apoi adaugi faina cernuta cu praful de copt si amesteci cu un tel pana se omogenizeaza compozitia.…

- Mod de preparare Rulada de cartofi cu legume. Reteta de post! Pui cartofii la fiert in apa cu sare. Dupa ce au fiert, scurgi apa, ii pasezi sii ii lasi sa se racoreasca.Intre timp, ceapa verde, dovlecelul si ardeiul le toci cubulete mici, iar morcovii ii dai pe razatoarea mica si calesti…

- Mod de preparare Tarta cu spanac si branzaIntr-un vas pui faina cernuta si adaugi untul rece si amesteci pana obtii un aluat sfaramicios, apoi adaugi ouale batute, apa si sarea. Framanti pana obtii un aluat omogen pe care il vei da pentru minim 30 minute la frigider.Intre timp, mixezi branza…

- Mod de preparare Prajitura cu mure ciocolata si crema mascarponePentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu,pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare.…

- Quiche cu somon, broccoli si spanac Mod de preparare Quiche cu somon, broccoli si spanac Pentru aluat, pui faina intr-un bol si adaugi untul taiat cuburi. Framanti pana ce obtii firimituri mai mari. Adaugi apa treptat si framanti pana se omogenizeaza aluatul. Formezi o bila pe care…

- Prajitura cu ciocolata si crema caramel – Ingrediente (1 tava) Pentru blat200 g unt4 linguri zahar pudra200 g alune500 g biscuiti simpli1 1/2 cana lapte3 linguri cacao Pentru crema caramel:200 g zahar3 oua200 ml lapte dulce3 linguri…

- Mod de preparare Briose cu dulceata de capsuni Topesti untul pe baie de aburi, apoi il lasi sa se raceasca.Mixezi ouale spuma cu zaharul, pe care il pui treptat, pana toate cristalele se topesc. Incorporezi untul topit si esenta. Adaugi si laptele usor.La final pui faina cernuta…

- Mod de preparare Cheesecake aperitiv cu topping de rosii Pentru aluat, separi albusul de galbenus apoi freci galbenusul cu ulei, smantana, sare si 2 linguri de sos de rosii. Adaugi faina cernuta cu praful de copt. Separat bati albusul spuma tare si il incorporezi in primul amestec. Torni aluatul…

- Mod de preparare Minitarte cu ananas si menta Intr-un castron pui faina, margarina rece taiata cubulete, oul batut, zaharul macinat si sarea. Faci un aluat pe care-l lasi la frigider timp de 30 de minute. Intinzi o foaie de aluat pe care o decupezi cu ajutorul unui vas rotund si asezi aluatul…

- Mod de preparare Tort cu ananas si crema mascarpone Pentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu, pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare. Adaugi…

- Este gata cand cuburile de dovleac sunt moi si intra usor furculita in ele. Scurgi dovleacul de apa in care a fiert si il pasezi cu blenderul vertical. Il lasi sa se raceasca apoi adaugi branza, zaharul pudra si scortisoara si omogenizezi. Pentru blat, incalzesti cuptorul la 180 grade C. Rupi…

- Intre timp, pregatesti crema de vanilie. Mixezi galbenusurile cu zaharul pana se albesc, apoi adaugi amidonul. Separat pui laptele la fiert si cand este fierbinte adaugi putin lapte peste crema de galbenusuri si continui sa amesteci cat sa obtii o pasta fina fara cocoloase, apoi adaugi treptat tot…

- De ce ai nevoie pentru negresa cu vin roșu și glazura Pentru negresa 100 g unt 170 g fulgi de ciocolata 100 g faina 100 g cacao 1 praf de sare 3 oua 1 lingurița esența de vanilie 300 g zahar 50 ml vin roșu Pentru glazura 170…

- Ingrediente 1 aluat foitaj 150 g Nutella sau alta crema de ciocolata 1 lingura unt, topit 1-2 lingurițe zahar Mod de preparare – Cornulețe cu crema de ciocolata Preincalzești cuptorul la 190 °C. Intinzi aluatul intr-o forma circulara, din care decupezi 16…

- De ce ai nevoie pentru fursecuri lipicioase cu gem de caise și nuci Pentru aluat 330 g unt, la temperatura camerei 340 g crema de branza 1 praf de sare 50 g zahar 600 g faina Pentru umplutura 200 g zahar scorțișoara, dupa gust 400 g nuci 200 g gem de capșuni 200 g gem de caise 1…

- Mod de preparare Placinta cu dovlecei, ciuperci si rosii cherry Cureti dovleceii si morcovii si ii dai pe razatoarea mica. Tai ciupercile marunt. Razi cascavalul.Intr-un vas, amesteci dovleceii si morcovii rasi ( inainte de a adauga dovleceii ii storci bine ca sa elimini apa de vegetatie),…

- Mod de preparare Rulada de curcan umpluta cu mazare Tai pieptul de curcan astfel incat sa nu aiba o grosime mai mare de 1.5cm si il bati cu ciocanul. (eu am taiat pieptul pe orizontala si am facut 2 rulade). Cu ajutorul unei pensule aplici putin ulei de masline dupa care presari sare,…

- Vrei sa pregatești niște deserturi aparte, pline de savoare și potrivite pentru o petrecere rafinata? Deserturile acestea sunt perfecte pentru asta. Deserturile facute in casa au o aroma net superioara celor cumparate, iar daca ai și o mica pasiune pentru gatit, cu siguranța iți vei dori sa incerci…

- Mod de preparare Negresa cu visine, nuci si ciocolata Rupi ciocolata neagra si o topesti cu 50 g unt la baine marie. Cand se raceste putin adaugi galbenusurile si amesteci rapid pana se omogenizeaza. Separat freci untul ramas cu 100 g zahar. Adaugi ciocolata cu galbenusuri si omogenizezi…

- Ingrediente 2 linguri ulei100 g faina1 kg pulpe de pui3 linguri unt450 g ciuperci, feliate2 cepe, tocate200 g morcovi, feliați1 lingura usturoi, pisatcimbru, dupa gust250 ml vin roșu250 ml supa de puipatrunjel tocat, dupa gust1 foaie…

- Ingrediente 250 g faina 250 g unt 6 oua 200 g zahar 2 linguri pudra de cacao 1 lingura praf de copt 60 g alune marunțite. Incearca si Sufleu de ciocolata neagra, reteta pentru ocazii deosebite Mod de preparare – Chec cu cacao și alune…

- Mod de preparare: Bati untul moale lasat la temperatura camerei, impreuna cu zaharul, pana obtii o crema spumoasa, dupa care adaugi ouale, unul cate unul. Inglobezi scortisoara si esenta de lamaie, apoi faina amestecata cu praful de copt si nucile macinate. Ungi cu unt o forma de tort…

- De ce ai nevoie pentru chec cu cacao și mere 150 g unt 160 g zahar3 oua 320 g faina2 lingurițe praf de copt2 linguri cacao 4 mere. Incearca si Sufleu de ciocolata neagra Cum se prepara checul cu cacao și mere Topești untul, il lași sa ajunga…

- Rețeta Red Velvet Cupcakes este oferita de Ioana Romanescu, proprietara businessului Cupcake Philosophy, care iți garanteaza ca vei obține niște prajiturele minunate daca vei respecta intocmai indicațiile de preparare. Ingrediente Blat (pentru 24 cupcakes): 170 g unt; 160 g lapte; 5 ml oțet; 15 ml suc…

- Mod de preparare Prajitura cu mere, crema de vanilie si bezea Dai biscuitii prin masina de tocat si apoi ii amesteci cu untul topit si ii intinzi in tava tapetata cu hartie de copt.Merele curatate de coaja si samburi le tai felii si le pui in tava peste biscuiti si le stropesti cu zeama…

- Ingrediente35 de biscuiți Oreo250 g crema de branza250 g ciocolataMod de preparare – Trufe de ciocolata cu crema de branzaMarunțești biscuiții și pui deoparte 1-2 linguri. Amesteci restul cu crema de branza. Formezi biluțe de marime potrivita pe care le dai la frigider aproximativ…

- Mod de preparare Chec cu pere caramelizate Pere. Pui zaharul impreuna cu apa pe foc mediu spre mare. Tai perele in bucati potrivit de mici si le stropesti cu suc de lamaie. Cand zaharul e lichid si caramelizat adaugi perele si amesteci cu grija. Caramelul se va intari putin insa il…

- Mod de preparare Prajitura cu urda si cireseSpeli ciresele si le scoti samburii, apoi le lasi la scurs intr-o sita. Untul moale, la temperatura camerei, il mixezi cu zaharul pana cand devine cremos. Adaugi ouale unul cate unul si mixezi bine dupa fiecare adaugare. Adaugi si urda maruntita…

- De ce ai nevoie pentru brioșe cu ciocolata și iaurt grecesc 200 g iaurt grecesc degresat 50 ml ulei 1 banana bine coapta 2 oua 200 g faina 70 g cacao 1 lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 1 lingurița praf de copt 100 g ciocolata…

- Ingrediente 450 g cartofi, feliațiulei2 cepe, feliate2 caței de usturoi, feliați4 roșii, feliate1 lingura patrunjel tocatfrunze de tarhon, dupa gust4 bucați file de pește albzeama de la 1 lamaiesarepiper Mod de preparare – Pește cu legume…

- Ingrediente 50 ml ulei2 caței de usturoi, zdrobiți50 g pesmet50 g parmezan ras4 bucați piept de pui200 g orez fiertlegume fierte, dupa gustsarepiper Mod de preparare – Pui in crusta de usturoi Preincalzești cuptorul la 220 °C. Calești usturoiul…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Matase Franțuzeasca Pentru blat 170 g unt 300 g zahar 1 lingurița esența de vanilie 2 oua 90 g faina 40 g cacao ½ lingurița sare Pentru crema de ciocolata 120 g ciocolata 250 g frișca…

- Ingrediente1 aluat foitaj3 oua100 g unt300 g zahar3 linguri faina250 g lapte batut2 lingurițe esența de vanilie1 lingura zeama de lamaie½ lingurița nucșoarafrișca, dupa gust Mod de preparare – Tarta cu vanilie și lapte batutPreincalzești…

- De ce ai nevoie pentru salata de creveți cu avocado 500 g creveți 1 lime 1 linguri suc de lime 1 frunza dafin piper marar, dupa gust 1 praf de sare 1 avocado 100 g țelina 3-4 fire ceapa verde 50 g maioneza Cum se…

- Ingrediente 4 linguri unt1 ceapa tocata2 caței de usturoi zdrobiți40 g faina700 ml lapte200 g cașcaval ras900 g cartofi feliați subțire450 g șunca cubulețepatrunjel tocat, dupa gustsarepiper Mod de preparare – Cartofi gratinați cu șunca…

- De ce ai nevoie pentru budinca de legume cu oua 500 g cartofi 2 linguri ulei 8-10 ciuperci 2 ardei 1 ceapa 3 caței de usturoi 1 praf de sare 10 oua 100 ml lapte 100 g branza rasa piper Cum se prepara budinca de legume…

- Mod de preparare Crema de zahar arsIntr-o cratita de 2 l zaharul se caramelizeaza. Dupa ce s-a format putina spuma la suprafata, cratita se ia de pe foc si se invarteste in asa fel incat sa se tapeteze pana la jumatatea ei cu zaharul ars care curge, se lasa sa se raceasca. Intr-un castron…

- Ingrediente Papanași cu dulceața de afine 500 g branza de vaci300-350 g faina2 oua70 g zahar1 praf de sare1 lingurița praf de coptEsența de lamaie400-500ml ulei (pentru prajit)faina pentru lucrupentru servit:dulceața dupa gust (eu am folosit…