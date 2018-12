Tort cu mere şi cremă de zahăr ars Ingrediente Tort festiv cu mere si crema de zahar ars 1 kg. mere, 50 gr. unt, 8 oua, 2 cani cu lapte, 4 linguri faina, cca 400 gr. zahar tos, 1 plic frisca, 200 ml lapte Mod de preparare Tort festiv cu mere si crema de zahar ars Merele se rad si se pun in tava sau o cratita care a fost tapetata cu zahar ars. Peste mere se mai presara putin zahar si deasupra untul taiat bucatele. Se introduce tava la cuptor si se lasa pina se maronesc putin merele. Intre timp, se face crema de zahar ars din 4 oua, 4 linguri cu zahar si 2 cani cu lapte care se toarna peste mere amestecindu-le… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

