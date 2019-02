Tort cu crema de portocale şi mure Mod de preparare Tort cu crema de portocale si mure Bati untul moale lasat la temperatura camerei, impreuna cu zaharul, pana obtii o crema spumoasa, dupa care adaugi ouale, unul cate unul. Inglobezi scortisoara si esenta de lamaie, apoi faina amestecata cu praful de copt si nucile macinate.

Ungi cu unt o forma de tort cu diametrul de 24 de cm, torni jumatate din compozitie, iar peste aceasta pui murele. Peste mure torni si restul de compozitie. Nivelezi si dai la cuptor sa se coaca pentru aproximativ 50 de minute. Scoti blatul si il lasi sa se raceasca complet. Tai blatul in doua.

Pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Chec cu naut si spanac Ingrediente Chec cu naut si spanac 180 g faina + 1 lingurita faina (pentru naut)3 oua medii100 ml lapte80 ml ulei de masline75 g cascaval ras100 g spanac crud100 g naut1 lingurita mica rasa curry3/4 plic praf de coptsarepiper…

- Ingrediente Broccoli cu ficatei la cuptor 500g ficatei de pui200g broccoli½ ardei rosu10 masline100 g cascaval5 oua2 linguri smantanaPesmetSarePiper1 lingura de ulei (pentru uns tava) Mod de preparare Broccoli cu ficatei la cuptor…

- Incingi cuptorul la 190 grade Celsius. Pui nucile intr-o tava si le dai la cuptor pentru 7 minute. Le scoti din cuptor si le lasi sa se raceasca. Intr-un castron amesteci faina cu sarea si praful de copt.Pui in blender boabele de cafea si le maruntesti, dar nu le transformi in pudra (lasi…

- Se bat galbenusurile cu 1/4 cana de zahar bine si apoi se amesteca cu laptele dupa care se pun pe foc pana se ingroasa ca o crema. Se da apoi crema formata la rece. Se bate frisca cu mixerul pana se intareste, eu am folosit frisca lichida dar puteti folosi orice gen. Intre timp se dizolva gelatina…

- Prajitura rasturnata cu nuci și alune Mod de preparare Prajitura rasturnata cu nuci și alune Am folosit o tava cu dimensiunile 35/25 cm, pe care am tapetat-o cu hartie de copt.Speli prunele și le scoți samburii. Presari nucile și alunele taiate grosier in tava, apoi adaugi zaharul și zaharul…

- Ingrediente (20 carnati): – 3 kg carne porc mai grasa| – 1,5 kg carne vita – 3 capatani usturoi – 1 lingura cimbru uscat – 2 linguri boia dulce – 1 lingura boia iute – 1 lingurita piper – sare grunjoasa – ½ lingurita ienibahar –…

- Mod de preparare Cheesecake rece cu ciocolata si visine Blat:Maruntești biscuiții intr-un robot / blender, adaugi untul topit și mixezi puțin pana se incorporeaza bine.Pui o forma cu pereți detașabili sau un inel reglabil de tort (diametru de 20 cm) pe un platou și torni compoziția…

- Mod de preparare Lasagna dulce, cu branza și vișine Intr-o oala pui apa, un praf de sare și o lingura de ulei. Cand incepe sa clocoteasca apa, pui foile de lasagna. Le fierbi 6-7 minute, le scoți cu o paleta și le lași sa se racoreasca pe un prosop curat.Intr-un bol pui branza faramițata,…