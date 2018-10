Quim Torra, liderul regional catalan, i-a adresat la 26 septembrie o scrisoare sefului executivului spaniol, Pedro Sanchez, si a trimis copii ale misivei presedintelui american Donald Trump si Papei Francisc, in care le cerea sa pledeze in favoarea organizarii unui referendum de autodeterminare in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, informeaza joi EFE, care citeaza un articol publicat de cotidianul El Periodico.

Mediere ''fara conditii preliminare''

Potrivit sursei citate, in scrisoare, Torra il informa pe Sanchez ca doreste sa exploreze calea negocierilor cu executivul…