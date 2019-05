Tornade cum a fost cea de la Drajna s-ar putea isca din nou azi sau maine, in jumatatea de est a tarii. Detalii de la ANM

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a prognozei de vremea rea, valabila in urmatoarele trei zile in țara, inclusiv in Capitala, Inspectoratul pentru Situații de Urgența - București-Ilfoc (ISU-BIF) a oferit mai multe recomandari pentru populație, prin care sa fie in siguranța in timpul fenomenelor meteo extreme. Intrerupeți activitațile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea, cu ploi torentiale, vijelii, grindina si temperaturi scazute, valabila in cea mai mare parte a tarii, incepand de duminica dupa amiaza pana miercuri dimineata. In intervalul 5 mai, ora 15:00 - 8 mai, ora 9:00, in cea mai mare…

- Tornada care s-a produs in județul Calarași a pus autoritațile pe jar, iar mulți s-au intrebat de ce populația nu a fost avertizata prin sistemul RO-Alert. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, au fost transmise sase mesaje de avertizare pentru vremea severa inainte ca fenomenul de la Drajna…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis sase mesaje de avertizare pentru vremea severa inainte ca fenomenul devastator de la Drajna sa se produca, a anuntat la Realitatea TV, directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), Florinela Georgescu. Specialistii asociaza intensificarea…

- Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna a primaverii iar perioadele cu zilele insorite si calde (uneori chiar caniculare) alterneaza cu perioade cu zile reci si ploioase, ploile avand adesea caracter torential, arata Caracterizarea climatica a lunii mai, publicata de Administratia…

- O tornada s-a format, se pare, marți, in judetul Calaras. Imaginile cu fenomenul meteo extrem, daca sunt reale, au impanzit retele de socializare. Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti, pe raza localitatii Drajna din judetul Calarasi, anunta reprezentantii Inspectoratului General pentru…

- O tornada s-a produs marti, 30 aprilie, in judetul Calarasi, in apropiere de Autostrada Soarelui. Fenomentul a fost surprins de mai multe persoane, care au publicat imaginile pe Facebook.Tornada a fost confirmata, la Antena 3, de reprezentanti ai Administratiei Nationale de Meteorologie. Fenomentul…

- Ieri, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite pentru zona de munte din 27 de județe și este valabila pâna duminica dimineața.