Tornadă SUA. Un mort, mai mulţi răniţi şi numeroase pagube materiale Victima este un barbat de 81 de ani, care a murit 'in timpul furtunii, dupa ce un vehicul s-a strivit de locuinta lui', a declarat pentru presa americana primarul orasului Celina, Jeffrey Hazel. De asemenea, mai multe persoane au fost ranite. Numeroase case au fost distruse sau avariate si multi copaci au fost dezradacinati. Anumite regiuni din acest stat aflat in centrul Statelor Unite sunt amenintate de inundatii, a anuntat Serviciul national de meteorologie. 'Pagubele sunt importante si multi cetateni sunt in continuare privati de servicii de baza', a declarat in fata jurnalistilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tornada a lovit luni seara orasul american Dayton din statul Ohio, zona in care au fost prognozate furtuni severe in timpul noptii, au anuntat autoritatile si media locale, citate de Reuters. Cel putin alte doua tornade s-ar fi produs in apropierea localitatii, una dintre acestea langa baza aeriana…

- O alerta meteorologica a fost emisa pentru locuitorii din Jefferson City, capitala statului Missouri, unde au fost raportate daune semnificative - Departamentul de securitate publica din Missouri publicand pe Twitter imagini cu linii electrice prabusite si copaci dezradacinati. Trei persoane…

- O tornada a trecut la mica distanța de un aeroport, in SUA, iar pasagerii au fost sfatuiți sa se adaposteasca imediat. Mesajul a fost transmis pe Twitter de catre meteorologi, la ora 6.30 dimineața. Tornada afost observata marti dimineata, in apropierea Aeroportului International Tulsa, in statul american…

- O celebra jucatoare de tenis a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer. Nicole Gibbs a anunțat ca a aflat teribila veste dupa o vizita la dentist și s-a retras de la Roland Garros. Tenismena in varsta de 26 de ani (locul 117 WTA) a povestit pe Twitter ca problemele sale de sanatate au ieșit la…

- ​Mai mulți operatori de telecomunicații s-au confruntat în ultimele zile cu disfuncționalitați semnificative în propriile rețelele din cauza faptului ca Primaria sectorului 4 a inițiat o operațiune de îndepartare a rețelelor aeriene pe anumite strazi, a anunțat marți Asociația furnizorilor…

- Presedintele Donald Trump a acuzat din nou marti retelele de socializare, inclusiv Twitter, mijlocul sau preferat de comunicare, ca practica discriminarea utilizatorilor de dreapta, denuntand o "intelegere secreta" a gigantilor tehnologiei cu stanga americana, relateaza AFP. "Se intampla…

- Zeci de oameni au ieșit, vineri, la ora 15, in fața Guvernului pentru a protesta timp de 15 minute, fața de lipsa de autostrazi din Romania. Ei spun ca vor sa traga un semnal de alarma in privința lipsei unei infrastructuri moderne in țara noastra. Unii dintre protestatari spun ca s-au mobilizat pe…

- Presedintele Donald Trump si-a manifestat vineri regretul fata de condamnarea fostului sau sef de campanie Paul Manafort pentru delicte de natura economica, dar s-a aratat multumit de faptul ca dosarul acestuia, instrumentat de procurorul Robert Mueller, care cauta dovezi ca echipa de campanie a lui…