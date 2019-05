Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de familii din judetul Calarasi nu au avut curent electric, miercuri, dupa tornada care s-a produs marti seara, in zona Drajna - Dragalina. Din cauza vantului foarte puternic, un autocar in care se aflau 40 de persoane s-a rasturnat pe...

- O tornada a facut ravagii in judetul Calarasi din Romania. Sapte oameni au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau a fost rasturnat de rafalele de vant, care au atins 90 de kilometri pe ora. In total, in vehicul erau 40 de persoane.

- O tornada s-a produs marti, 30 aprilie, in judetul Calarasi, in apropiere de Autostrada Soarelui. Fenomentul a fost surprins de mai multe persoane, care au publicat imaginile pe Facebook.Tornada a fost confirmata, la Antena 3, de reprezentanti ai Administratiei Nationale de Meteorologie. Fenomentul…

- La Comrat, interesul locuitorilor pentru studierea limba româna pare sa fie tot mai mare. Oamenii pot sa învețe româna grație cursurilor gratuite organizate de Institutul Limbii Române de la București. Cea care le preda limba româna locuitorilor din regiunea gagauza…

- Aproximativ 100 de experți din domeniul cercetarii, profesional si instituțional s-au reunit la București, pe 2 aprilie 2019, pentru a face schimb de idei in cadrul pregatirii prioritaților dosarului agricol al urmatorului program european de cercetare și inovație « Horizon Europe ». Intalnirea a avut…

- In acest sens, saptamana trecuta la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, la centrul de invatare al institutiei, a avut loc un training despre accesarea literaturii stiintifice, folosindu-se in acest scop platforma SciFinder, „un portal care ofera acces facil la una dintre cele mai mare colectii…

- BCR Leasing va avea, din 15 martie a.c., un nou președinte executiv, Vlad Vitcu urmand sa preia aceasta poziție. Cu o experiența de 20 de ani in industria financiar-bancara, Vlad Vitcu conduce din 2013 Divizia Corporate BCR din Nord-Estul Romaniei, una dintre cele mai dinamice din Banca Comerciala Romana.…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) a incheiat un contract de cercetare, in valoare de 11.000 de lei, cu Federatia Romana de Sah, pentru a evalua cum stimuleaza sahul inteligenta elevilor din ciclul primar.