Tornada pe orizontală, surprinsă într-o fotografie făcută la Baia Mare Tornada pe orizontala, o așa zisa tornada asemanatoare cele clasice, a fost surprinsa intr-o fotografie spectaculoasa facuta in Baia Mare. Imaginea a devenit virala și a ajuns in numai cateva ore la aproape 2.000 de vizualizari pe Facebook. Cel care a surprins fenomenul meteo neobișnuit este un fotograf profesionist din oraș. Un fotograf profesionist din Baia Mare a surprins cațiva nori adunați sub forma unei „tornade pe verticala”, acesta fiind, de altfel, și denumirea data imaginii, arata Mediafax. Forma curenților de aer este specifica unei tornade, numai ca aceasta nu este orientata vertical,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

