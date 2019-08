Tornadă în Luxemburg - 19 persoane au fost rănite, 100 de case distruse; În Germania, 15 fotbalişti au fost răniţi de fulger O tornada a lovit Luxemburgul, vineri, fenomen soldat cu ranirea a 19 persoane. Tot vineri, in sudul Germaniei, 15 fotbalisti au fost raniti de fulger, relateaza AP, potrivit news.ro. Tornada a lovit comunitatile Pettingen si Kaerjeng, din sud-vestul Luxemburgului, si a distrus 100 de case in calea sa. In estul Frantei, tornada a lovit cu o forta mai mica, dar potrivit presei locale zeci de acoperisuri au fost distruse si vehicule au fost avariate in Longwy si Herserange. Citește și: Uber e in pragul DEZASTRULUI: Are pierderi de peste 5 miliarde de dolari, iar veniturile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

