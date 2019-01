Tornadă în Cuba: Cel puţin 3 morţi şi 172 de răniţi Trei persoane au murit si alte 172 au fost ranite in urma unei puternice tornade care a afectat capitala Cubei, Havana, in noaptea de duminica spre luni, potrivit presedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel, citat de AFP.



"Suntem in drum pentru a inspecta locurile afectate de acest fenomen de mare intensitate la Regla", un cartier din sud-estul Havanei, a postat presedintele pe Twitter. Estamos recorriendo lugares afectados por fenomeno atmosferico de gran intensidad en Regla. Los danos son severos, hasta el momento lamentamos la perdida de 3 vidas humanas y se atienden… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viețile și alte doua au fost ranite, luni dimineața, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, inainte de intrarea in localitatea Racaciuni, județul Bacau.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite marti, dupa ce un autobuz deturnat de catre un barbat a lovit pietoni, in estul Chinei, potrivit unui bilant prezentat de presa oficiala, relateaza AFP, potrivit Digi 24.Un suspect inarmat cu un cutit a fost retinut de politie, a precizat postul…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters. Vasip Sahin a afirmat ca trenul de mare viteza care circula spre provincia Konya (centru) a intrat intr-o…

- Imagini atac terorist la Strasbourg in apropiere de sediul Parlamentului European. Cel putin patru morti si 13 raniti. Un atac terorist a avut loc la Strasbourg, in zona targului de Craciun, in apropiere de sediul Parlamentului European. Cel putin patru persoane au murit in urma impuscaturilor si mai…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, a anunta surse din cadrul Politiei franceze citate de FranceInfo.

- „Poate din cauza dispersarii unei substante iritante, tineri au fugit si s-au calcat unii pe altii in picioare. Din nefericire, sase au decedat si exista zeci de raniti', au anuntat pompierii pe Twitter. Ziarul Corriere Della Sera, preluat de dpa, a relatat ca busculada din club este posibil…

- Atentat terorist la hotel in capitala tarii, 40 de morti si zeci de raniti. S-a petrecut in urma cu putin timp Un atac terorist la un hotel din capitala tarii s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia. Atacul a fost comis de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a…

- Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei de stiri Xinhua.Accidentul s-a produs cand soferul unui camion greu a pierdut controlul volanului si a intrat in masinile care stateau la rand in fata unui punct de taxare in apropierea capitalei provinciei,…