- O echipa de pompieri luptand cu un foc de vegetatie din vestul Canadei a fost luata prin surprindere de o tornada de foc, un fenomen rar si periculos pe care a putut sa-l filmeze si care a devenit viral pe retelele de socializare, relateaza joi AFP. Scena terifianta a fost imortalizata…

- CHIȘINAU, 18 sept — Sputnik. O camera de supraveghere a surprins „zborul" unei Tesla Model S. Potrivit Departamentului de poliție al orașului Barrie, Canada, proprietarul unei Tesla Model S rula atât de repede încât nu a fost capabil sa observe la timp o…

- Imagini surprinse cu doar puțin timp inainte ca Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea sa fie devastat de flacari au fost surprinse de un martor, care se afla in zona. Cauza incendiului este necunoscuta, insa se pare ca totul ar fi pornit de la un scurtcircuit. Potrivit Bihon.ro , un tanar aflat…

- Pompierii britanici au difuzat o inregistrare video a unui incendiu care semana cu o tornada, focul inaltandu-se la peste 15 metri. Filmuletul arata o coloana de fum de culoare rosiatica care se ridica...

- Imagini ingrozitoare pe traseul Chișinau - Balți, langa satul Coșcodeni din raionul Sangerei.O autocisterna plina cu 30 de tone de benzina a luat foc. Flacarile au pornit dupa ce masina a derapat de pe traseu și s-ar fi ciocnit de un copac.

- Micutul sta singur pe scaunul din stanga, se ridica pentru a vedea bine soseaua si masinile din fata si chiar intra in depasire! Copilul conduce cu muzica tare si adulti care tipa. "Semnalizezi si depasesti", ii spune cineva din spate. Micutul il asculta, semnalizeaza si intra in depasire.…

- Imagini incredibile au fost surprinse in Teleorman, una dintre locațiile grav afectate de furtunile care au macinat țara in ultimele zile. O tornada a aparut in orizont, iar zeci de șoferi care treceau pe un drum din apropiere s-au oprit pentru a imortaliza momentul inedit.