Tornada care a afectat Ottawa a transformat regiunea într-o ''zonă de război'' (municipalitatea) Jim Watson, primarul capitalei Ottawa, a carei regiune a fost afectata vineri de o tornada violenta care a provocat pagube importante si aproape 30 de raniti, a declarat ca unele cartiere seamana "cu o zona de razboi", relateaza duminica AFP. Potrivit agentiei mediului canadiene, citata de numeroase mass-media, tornada de categoria 3 (din 5 pe scara Fujita), a fost insotita de vanturi de aproape 250 km/h. Primarul Jim Watson a declarat sambata la o intalnire cu presa ca s-a deplasat in comuna Dunrobin la vest de d'Ottawa, una din zonele cele mai afectate de tornada alaturi de comuna Gatineau,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tornada care s-a abatut vineri seara in regiunea Ottawa din Canada a semanat panica dupa ce vantul cu o viteza de aproximat 200 de kilometri pe ora a avariat zeci de imobile si a rasturnat masini, zeci de persoane fiind ranite.

- Clipe de groaza au trait sute de mii de oameni din regiunea Ottawa, grav afectata de o tornada care a semanat panica. Aproape 130.000 de oameni au ramas fara energie electrica din cauza furtunii violente care a rasturnat mașini și a ranit cel puțin 30 de persoane.

- Zeci de imobile avariate, masini rasturnate, in jur de 30 de raniti si 130.000 de oameni fara electricitate. Este bilantul unei tornade care a semanat panica vineri, la sfarsitul dupa-amiezii, in regiunea Ottawa, au relatat media, preluate de AFP. Zona cea mai afectata a fost localitatea Gatineau,…

- 10 autoturisme au fost ridicate de angajații Primariei Alexandria intr-o singura zi! Cele mai multe dintre acestea erau de vanzare și ocupau trotuarul de saptamani intregi. A inceput ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar! Municipalitatea a achiziționat un utilaj de ridicat autoturisme și a…

- Regatul saudian a anunțat expulzarea ambasadorului canadian de la Riad, precum și retragerea ambasadorului sau de la Ottawa, ca urmare a unor declarații facute de catre ministrul de Externe canadian cu privire la arestarea unor activiști sociali in interiorul Arabiei Saudite. O mișcare diplomatica…

- Primarul general, Gabriela Firea, a solicitat intensificarea tratamentelor de combatere a tântarilor acolo unde exista sesizari din partea cetatenilor, Municipalitatea punând la dispozitia bucurestenilor numarul de telefon gratuit 0800.800.

- Canada a fost lovita de un val puternic de caldura, mercurul din termometre a ajuns pana la 47 de grade Celsius, iar in regiunea Quebec au fost inregistrate 70 de decese, scrie BBC News. Orașele din regiune au suferit de pe urma unui val de caldura mortal saptamana trecuta, cu cel puțin 70 de decese…

- O dubla tornada s-a format marți, dupa amiaza, in comuna Topolog, din județul Tulcea. Fenomenul rar intalnit in Romania, mai cu seama una dubla, a fost surprins de un satean, care a facut imediat o fotografie. Din fericire, fenomenul foarte rar intalnit la noi in tara nu s-a format in totalitate, astfel…