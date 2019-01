Stiri pe aceeasi tema

- Formatia AC Milan a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Napoli, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Italiei.In minutul 90+3, de la Napoli a fost eliminat Fabian Ruiz. Partidele Chievo – Fiorentina, Atalanta – AS Roma, Bologna – Frosinone, Parma –…

- Formatia Lazio Roma, cu Stefan Radu integralist, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Bologna, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Italiei. Tot miercuri, Genoa, cu Ionut Radu in poarta, a fost invinsa cu 1-0 de Cagliari, conform news.ro.Rezultate din Serie…

- * FC Nantes, cu portarul Ciprian Tatarusanu pe teren tot meciul, a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Rennes, in optimile de finala ale Cupei Ligii Frantei. Oaspetii au condus cu 1-0, prin reusita lui Waris, din minutul 49, dar Mexer ('60) si Damien Da Silva ('89) au adus…

- Juventus are un parcurs perfect in Serie A. Echipa lui Massimiliano Allegri are cel mai bun start de sezon din istoria Italiei, cu 15 victorii si un egal. Aceasta performanta a fost inregistrata, dupa ce Juve a castigat si derby-ul orasului Torino, cu scorul de 1-0.

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.citește și: Basescu le da o lovitura de proporții! Liderii Opoziției sunt in corzi Unicul gol a fost marcat…

- Formatia Sportul Snagov a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii II, al carui start a fost amanat o ora din cauza zapezii de pe teren, informeaza news.ro.Meciul era programat la ora 14.00, dar a inceput la 15.00, dupa ce…

- Ciprian Tatarusanu a fost titular in etapa a 13-a a primei ligi din Franta, in care echipa sa Nantes a remizat 1-1 in deplasare cu Rennes. Portarul nationalei a gafat la golul gazdelor, cand nu a avut reactie la sutul din lovitura libera a lui Johansson din minutul 8. Si-a...

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu este incert pentru meciul pe care echipa de fotbal FC Nantes il va juca marti (astazi) cu Montpellier, in deplasare, in optimile de finala ale Cupei Ligii franceze, a anuntat ziarul Ouest-France. "Dupa ce 19 jucatori au zburat ieri dupa-amiaza (luni -…