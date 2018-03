Tori Spelling a suferit o criza de nervi, iar sotul a chemat politia!

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Polițistii locali aradeni, specializați in domeniul circulației pe drumurile publice s-au aflat in cursul acestei nopti la datorie. Acestia au asigurat fluența circulației pe principale...

- Un barbat de 32 de ani, care a fost dat disparut de cateva zile, a fost gasit mort in albia unui parau din localitatea brasoveana Parau. Cadavrul barbatului a fost gasit duminica seara, in jurul orei 17.00, de niste localnici care au anuntat imediat Politia. „In urma activitatilor de cautare intreprinse…

- Un tata și-a ucis cu brutalitate copilul, apoi i-a pus trupul intr-un sac de gunoi. Un tata din Chicago este acuzat ca aproape și-a decapitat fiul cel mai mic, dupa ce trupul baiatului a fost descoperit intr-un sac de gunoi din casa lor. Polițiștii au primit un telefon pentru a se deplasa la casa barbatului…

- Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov. Horia Nasra a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX,…

- Politistii din Prahova au deschis, joi, o ancheta, dupa ce mama unei fetite de 10 ani a reclamat ca aceasta a fost controlata de catre angajatii unui supermarket din Ploiesti, care o suspectau ca a furat. Angajatii au ridicat bluza fetitei fara acordul bunicului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, duminica, mai multi proprietari de masini si-au gasit vehiculele vandalizate. Mai mulți șoferi care și-au lasat mașinile parcate pe Strada 13 Decembrie s-au trezit cu oglinzile rupte. Autoturismele lor au fost vandalizate sambata noaptea, iar din imaginile…

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort, scrie realitatea.net.

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Politistii au fost vineri, 9 februarie, cu ochii pe pietonii. Oamenii legii de la Rutiera, insotiti de cei de la Prevenirea Criminalitatiiau desfasurat activitati pentru siguranta pietonilor.

- Traficul rutier a revenit la normal, joi seara, pe Drumul National 1, in Hula Bradului, unde fusese restrictionat pe un sens, din cauza unei tamponari, a anuntat Politia. Un autotren s-a tamponat cu un autoturism, fara a fi victime in urma impactului, conform Agerpres.Politistii aflati la…

- Polițiștii din Capitala cauta persoana care a pierdut o sacoșa cu 20 de mii de lei in Piața Centrala din Capitala.Potrivit ultimelor informații, banii au fost gasiți de o vanzatoare din Piața Centrala.

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…

- Politistii vasluieni au intocmit dosar penal pe numele parintilor celor doi copii, de trei ani si, respectiv, un an si opt luni, care au suferit luni arsuri grave in urma unui incendiu la locuinta...

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Copilul a fost preluat de prietenii femeii si ulterior, in scurt timp, de bunici, precizeaza Politia.

- Patru persoane care ar fi comis in ultima saptamana mai multe furturi din autoturisme din judetele Cluj, Mures si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei, au fost reținute de polițiști. Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Reghin, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane,…

- Competitia profesionala „Politia in slujba comunitatii” are ca scop promovarea, recunoasterea si aprecierea profesionalismului, creativitatii si actiunilor inovatoare in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj. La IPJ Cluj a avut loc festivitatea de premiere a castigatorilor competitiei profesionale…

- La data de 21.01.2018, in jurul orei 10.43, Politia orasului Vicovu de Sus, a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Ulma, a avut loc o tamponare.Polițiștii deplasați la fața locului, au identificat pe un DC neclasificat care face legatura intre un catun si centrul satului Lupcina, cele ...

- Inițiativa controversata pentru a combate criminalitatea. Poliția din Rotterdam vrea sa implementeze un program pilor, împotriva tinerilor care poarta haine scumpe, pe care nu și le-ar putea permite în mod legal. Daca nu pot justifica modul în care au avut bani, poliția le-ar…

- Politistii aradeni au anuntat ca in data de 14 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din Curtici și nu s-a mai intors, Gheorghe- Ionel Novac, de 20 de ani. Tanarul are urmatoarele semnalmente: 1,65 m., 60 de kg., par negru, ochi caprui. La momentul dispariției acesta purta geaca de culoare alba…

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor in varsta de sapte ani, intr-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP.

- Fostul ministru de Interne Petre Toba a declarat vineri ca seful IGPR, Bogdan Despescu, si seful Serviciului Omoruri, Radu Gavris, nu sunt vinovati in cazul agentului acuzat de pedofilie, sustinand ca politistii si cetatenii sunt cei care au de suferit in urma scandalului izbucnit la Ministerul de…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone 6S Plus a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr un magazin Apple situat in Zurich, informeaza Romania TV.Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu se si provocandu…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Luni, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa. Redam in continuare continutul acesteia: 'Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina si sa comenteze in vreun fel stadiul investigatiei pentru prinderea agresorului din…

- Politistii municipiului Caransebes cauta un barbat banuit ca in urma cu cateva zile i-a sustras unui batran 13.800 de lei si 10 galbeni, din locuinta. Pentru a nu deveni victime ale unor infractori, va recomandam sa manifestati maxima prudenta atunci cand sunteti abordati de necunoscuti! In data de…

- Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- Politistii ialomiteni au intervenit de Craciun la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizari prin 112, au constatat 42 de infractiuni si au aplicat aproape 230 de sanctiuni contraventionale.

- Femeia locuia undeva pe Splai Bahlui, in apropiere de biserica lipoveneasca. Un echipaj SMURD s-a chinuit zeci de minute sa o resusciteze, dar fara succes. Cel care a sunat la 112 a fost soțul femeii. Acesta i-a observat lipsa, a vazut geamul deschis și apoi și-a dat seama ce s-a petrecut.…

- In cadrul actiunii “Foc de Artificii”, politistii din Alba au facut zeci de controale ce au vizat respectarea normelor legale privind detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice. Au confiscat peste 90 de kilograme de articole pirotehnice si au constatat 23…

- Potrivit Politiei Galati, ambulanta se afla in misiune si mergea la un caz medical in momentul producerii accidentului. Salvarea a intrat intr-o intersectie pe culoarea rosie a semaforului avand semnalele acustice si luminoase pornite. Din primele date, se pare ca soferul autoturismului nu a acordat…

- Aflat in Christiania, enclava alternativa a orasului Copenhaga, fondata in 1971 de un grup de hipioti, barbatul a intrat intr-o masina de politie confundand-o cu un taxi. Potrivit Agerpres, el a fost perchezitionat de politisti care au descoperit asupra sa circa 1.000 de joint-uri, a relatat…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Agitatie mare pe DN 6 unde un barbat din Resita a pus pe jar politistii. Un apel la 112 a anuntat faptul ca un barbat cu un autoturism albastru a demarat in tromba fara sa plateasca, dintr-o benzinarie de pe raza localitatii Domasnea. Imediat dupa primirea apelului, politistii din Herculane au format…

- Politistii de la Directia Generala Anticoruptie (DGA) au descins ieri la Registrul Auto Roman (RAR) Iasi. Actiunea acestora a inceput la primele ore ale diminetii si au avut in sprijin jandarmi si politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) Iasi. Acestia au verificat mai…

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Mama unei adolescente de 17 ani a sesizat Politia dupa ce a fost anuntata ca fiica sa a disparut dintr-un spital din Braila, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. Tanara a fost data in urmarire nationala si internationala.

- O firma din Cugir a ost amendata pentru comert ilegal de pomi de Craciun. Politistii si Garda Forestiera au confiscat peste 100 de brazi. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii din Cugir, sprijiniți de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si de lucratori ai Garzii Forestiere…

- Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie de 90%, iar in interiorul acesteia se aflau si documente personale. Primele cercetari arata ca incendiul a izbucnit din cauza folosirii intentionate a unei surse de aprindere pentru…

- RUSINICA…”Asa parcheaza Politia?”, este titlul un email primit pe adresa redactiei ieri dupa-amiaza si care a insotit fotografia alaturata. In timp ce unii politisti locali “vaneaza” soferii care stationeaza in locuri nepermise, sau la fel ca si in cazul de fata, la cativa centimetri distanta de trecerile…

- Politia a retinut, joi seara, patru barbati in cazul celor doua minore violate, miercuri, pe un camp din apropiere de localitatea braileana Stancuta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. 'Politistii din cadrul…

- Dorinel P., un barbat de 48 de ani, din comuna Boghești, a fost gasit mort pe marginea unui drum comunal, luni seara, in jurul orei 18:00. Polițiștii au efectuat cercetari cu privire la modul in care a survenit decesul barbatului, luand in calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unui accident produs…

- A plecat cu motocicleta sa o testeze inainte de a o cumpara, dar nu s-a mai intors Un tanar a vrut sa stranga niste bani, asa ca si-a scos motocicleta la vanzare. A avut, insa, ghinion. Tânarul de 24 de ani, din comuna clujeana Ceanu Mare, a sunat la 112 sa anunte ca o persoana, din cele…

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General.

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…