- Nu mai este un secret fatpul ca Oana Lis a avut parte de o copilarie destul de grea. Propriul tata a abuzat-o, insa ea s-a decis sa nu mai taca, ci sa spuna tuturor povestea ei pentru a-i motiva pe toti oamenii sa faca la fel.

- Pe scena spune glume si canta, insa in viata reala Alexandru Arsinel e personaj principal in propria drama. De trei ani, maestrul se chinuie cu sotia lui, Marilena, care a paralizat aproape complet. Pentru a uita de problemele de acasa, actorul revine constant pe scena, unde publicul il intampina mereu…

- Mihaela Radulescu este o femeie puternica și curajoasa, ea reușind de fiecare data sa treaca cu bine peste problemele din viața sa. Acum, este considerata una dintre cele mai frumoase femei de la noi și este admirata de foarte multe persoane, insa puțina lume știe cat de mult a suferit Mihaela Radulescu.

- „Am vești proaste. Din pacate, nu toți concurenții vor putea vedea India. Am facut tot ce am putut pentru ca partenerul tau, Cosmin Seleși, sa ramana la Asia Express. Din pacate, el trebuie sa plece acasa, motiv pentru care și drumul tau in concurs se oprește aici", a anunțat Gina Pistol inca de…

- "Sarcina este, practic, singura perioada din viata unei femei cand se poate manca oricat, fara mustrari de constiinta, pentru ca 'cere copilul'! Asta este cea mai mare pacaleala! Anisia a avut, la nastere, 2,800 kg. Eu, 100!", spunea Irina Reisler, in urma cu cativa ani, conform viva.ro. Citeste…

- Are 81 de ani, și-a anunțat retragerea oficial, dar admiratorii ei, mulți și impraștiați prin toata lumea, tot vor s-o auda cantand live. Iar Maria Ciobanu le face pe plac interpretand o melodie, doua... Așa s-a intamplat, recent, la o reuniune a romanilor din Los Angeles, unde veterana muzicii populare…

- Simona Halep (27 de ani) a vorbit cu reporterii de la The Guardian despre cariera sa, despre cele mai dificile momente, dar și despre lucruri mai puțin știute. Englezii au caracterizat-o imediat pe Simona Halep, dupa ce aceasta a facut unele dezvaluiri incendiare, nu numai despre ea, ci și despre șansele…

- Dupa ce a fost criticata ca iși pune sarcina in pericol, continuand sa fie extrem de activa in timpul concertelor sale, Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a dat replica internauților carcotași. ”Sunt intrebata foarte mult cum de pot dansa in sapte luni de sarcina. Raspunsul…