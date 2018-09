Topul tarilor cu cele mai mari taxe pe benzina. Romania, peste media globala

Stiri pe aceeasi tema

- UHY explica faptul ca, in Romania, taxele reprezinta in medie 52- din costul pretului benzinei si 48- din costul pretului motorinei, spre deosebire de media de la nivel mondial de 50- si respectiv 44-. In Marea Britanie, tara cu cele mai mari taxe in studiul UHY, taxele urca pana la 60- din costul pentru…

- Companiile din Romania platesc taxe cu 4% mai mari decat media la nivel mondial, exprimate ca procent din pretul combustibilului, lucru ce genereaza un dezavantaj major pentru acestea si are potentialul de a incetini cresterea economica, conform unui studiu realizat de UHY, reteaua internationala de…

- Ponderea taxelor platite de romani in costul carburanților, benzina sau motorina, se situeaza in jur de 50%, aproape de media europeana dar peste ponderile inregistrate in Polonia, Canada, Statele Unite sau Japonia.

- Companiile din Romania platesc taxe cu 4% mai mari decat media la nivel mondial, exprimate ca procent din prețul combustibilului, lucru ce genereaza un dezavantaj major pentru acestea și are potențialul de a incetini creșterea economica, conform unui studiu nou realizat de UHY, rețeaua internaționala…

- Aproape 20% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 20 de ani și 64 de ani, populația ținta pe piața muncii, traiau in 2017 in alta țara din Uniunea Europeana, cel mai ridicat procent dintre cele 28 de țari, se scrie in „Raportul asupra inflației”, realizat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), scrie…

- Au trecut 3 ani de cand Google anunța pentru prima oara ca numarul de cautari mobile l-a depașit pe cel de pe desktop (pe cateva piețe), iar din 2015 și pana astazi acest trend a continuat sa accelereze. Smartphone-ul s-a transformat in dispozitivul preferat pentru accesarea internetului atat la nivel…

- Mai bine de trei sferturi dintre romani nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma Romaniei…

- Romania se situeaza pe locul 6 in Top 10 al tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu troieni de ransomware pentru dispozitive mobile, din totalul utilizatorilor atacati cu orice tip de malware mobil, arata raportul anual Kaspersky Lab, citat de Agerpres.