- Anti-Bribery Synergy a publicat, in luna septembrie, un clasament al spitalelor din Romania in care s-a dat șpaga in prima jumatate a acestui an, in funcție de raspunsurile primite de la aproximativ 3.800 de persoane, referitoare la peste 350 de unitați sanitare.

- Aproape 200 de pacienti care au fost tratati la spitalele iesene sustin ca medicii si asistentele le-au cerut anumite sume de bani in timpul internarii pentru a fi tratati. Rezultatele fac parte dintr-un raport al Anti-Bribery Synergy, pe baza unor chestionare completate de pacienti, iar pe primele…

- SPAGA EXISTA… Anti-Bribery Synergy a publicat prima sinteza a unui indicator utilizat in vederea monitorizarii performantelor operationale in domeniul prevenirii si combaterii mitei in spitalele din Romania. Topul mitei a fost realizat dupa ce au fost intervievati pacienti din 352 de spitale din Romania.…

- Cele mai multe cazuri de mita au fost inregistrate, in prima jumatate din 2019, in Spitalul Universitar de Urgenta-Bucuresti, fiind urmat de Spitalul de Urgenta Braila, potrivit unei sinteze realizate de Anti-Bribery Synergy, ce include raspunsurile pacientilor privind mita in spitale.

- Spitalul Universitar de Urgența din București, Spitalul Județean de Urgența din Braila și Spitalul Clinic de Urgența Sf. Ioan din Capitala ocupa primele 3 locuri in clasamentul spitalelor unde personalul medical a solicitat mita de la pacienți.

- Astfel, pentru Spitalul Județean de Urgența Reșița au raspuns afirmativ la intrebare 26 de persoane, ceea ce claseaza spitalul reșițean in topul mitei pe locul 51 din 352 de instituții spitalicești. Pentru celalat mare spital carașean, cel din Caransebeș, 16 persoane au raspuns ca li s-au…

- Spitalul judetean Suceava a infiintat un compartiment de consultantii rapide pentru bolnavii cu coduri de triaj albastru si alb, care potrivit unui regulament al Ministerului Sanatatii pot sa astepte si 120 de minute respectiv 240 de minute pana la primul contact cu un medic urgentist.