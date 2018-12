Topul sculpturilor: Constantin Brâncuşi este cel mai scump artist licitat în 2018 Cele mai bune adjudecari ale anului recompenseaza in primul rand artistii francezi ai secolului al XX-lea: Giacometti obtine cinci noi rezultate, fiecare cu peste 10 milioane de dolari, Rodin inregistreaza a patra cea mai buna adjudecare cu "Baiser, moyen modele dit Taille de la Porte" (1890), Matisse a doua cea mai buna licitatie cu "Nu allonge I (Aurore)" (1907), Brancusi, un nou record mondial. Un singur artist contemporan intra in top, Jeff Koons, care nu se claseaza prea bine in piata in ciuda prezentei in top. Un nou record mondial pentru Brancusi Vanduta cu 71 de milioane… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

